Considérés parmi les favoris pour le titre NBA, les Sixers sont tombés deux fois en deux matchs face à des concurrents directs, à savoir Boston et Milwaukee. Et l’homme qui est pointé du doigt pour ce faux départ, c’est Mister Joel Embiid, carrément sifflé par les fans des Sixers l’autre jour. Son coach Doc Rivers a tenté d’apporter une explication derrière les mauvaises perfs de son MVP.

Qu’est-ce qui cloche avec Joel Embiid ?

C’est la question que tout le monde se pose aujourd’hui, de Philly jusqu’au joueur TTFL habitant dans la Creuse et qui a fait 18 avec Joel jeudi dernier. Après un premier match à Boston où il a fait ses stats (26 points, 15 rebonds, 5 passes) mais sans vraiment peser comme on aurait pu l’espérer, Embiid est carrément passé au travers deux jours plus tard face aux Bucks (15 points à 6/21 au tir, 12 rebonds) où il s’est fait dominer par… Brook Lopez. On ne veut pas manquer de respect au pivot très précieux de Milwaukee, mais restons sérieux deux secondes. Beaucoup moins dominant qu’à l’accoutumée, perdant pas moins de dix ballons en deux rencontres et tout simplement pas dans son assiette, Joel Embiid est la première raison qui explique pourquoi les Sixers affichent aujourd’hui un bilan de zéro victoire pour deux défaites.

Face aux galères de son franchise player, Doc Rivers a révélé qu’Embiid n’était pas encore dans sa condition physique optimale. La raison derrière ça ? Soi-disant une blessure au pied (via NBC Sports Philadelphia).

« Il a été victime d’une légère fasciite plantaire avant le début de la saison – avant le camp d’entraînement – et ça l’a chamboulé dans son programme de reconditionnement. Mais écoutez, il joue avec les bonnes intentions. Il n’a juste pas très bien joué, ça arrive. On doit quand même gagner ces matchs. »

Est-ce que c’est censé rassurer les fans de Philly ça ? On connaît l’historique de blessures de Joel Embiid et le moindre bobo supplémentaire a de quoi nous donner des sueurs froides, d’autant plus qu’une fasciite plantaire peut être assez relou à soigner. Si visiblement ce n’est pas la douleur qui perturbe aujourd’hui Jojo mais plus le manque de condition physique lié à ce pépin, ce genre de déclaration qui sort un peu de nulle part ressemble à une bien mauvaise surprise.

Si l’on en croit les propos de Rivers, des adaptations pourraient être réalisées au niveau de la rotation pour aider Joel Embiid à retrouver son rythme au plus vite. Ce sera donc un aspect à surveiller lors des rencontres à venir, même si la faiblesse des prochains adversaires des Sixers pourrait surtout permettre à ces derniers de faire jouer la second unit. En effet, Philadelphie va croiser la route de San Antonio puis Indiana à la maison, des équipes parfaites pour se relancer mais pas vraiment pour se tester. Ensuite par contre, il y aura une double opposition face aux Raptors au Canada qu’il faudra regarder de près.

« La première chose concernant Joel, c’est qu’on va essayer de changer la répartition de ses minutes. On n’aime pas trop ça, car on voulait partir dans une autre direction concernant nos rotations. Mais aujourd’hui il faut qu’on fasse les choses autrement, pour lui permettre de jouer à un rythme plus élevé. » – Doc Rivers

Pour le moment, Joel Embiid ne s’est pas encore exprimé concernant ses performances et sa condition physique perfectible. Il ne fait aucun doute que lors de la prochaine conférence de presse, le pivot des Sixers va devoir répondre à quelques questions pas forcément agréables…

Source texte : NBC Sports Philadelphia