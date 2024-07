Pour ce deuxième match de la journée, on passe dans le Groupe B, celui de la France, avec un choc entre les champions du monde allemands et le Japon. Choc déséquilibré ? Peut-être, mais ce sont les Jeux olympiques. Et comme le dit l’expression que l’on vient d’inventer : aux Jeux olympiques tout peut arriver.

Le Stade Pierre Mauroy se sera chauffé au préalable la voix avec un Australie – Espagne parfait à l’heure de l’apéro.

Puis à 13h30 les Allemands débouleront avec comme ambition nul autre qu’une victoire autoritaire, contre l’équipe supposée être la plus faible de ce Groupe B, dans lequel stationnent également la France et le Brésil.

Tout oppose ces deux nations. Une véritable armada d’un côté, forte d’un titre de championne du monde acquis il y a un an en tapant en finale Team USA. Dennis Schroder est le meilleur joueur de l’histoire du basket dès qu’il joue avec l’uniforme de la sélection, les frères Wagner sont des joueurs solides, et tout autour de ce trio des snipers qui n’hésiteront pas, et on ne terminera pas cette phrase car les références à 39-45 arriveraient aussi vite que courait mon Papy Fernand.

En face des Allemands ? Des Japonais sans pression, facile à dire hein, sans “trop” de pression car loin d’être favoris. Tout autre résultat qu’un 0-3 en poules serait une vraie perf pour Rui Hachimura, Yuta Watanabe et Josh Hawkinson, et on a presque envie de lâcher cette phrase terriblement obvious mais pourtant souvent vraie : “sur 40 minutes tout est possible”.

Un match qui servira en tout cas d’info pour les Français, qui jouent juste derrière face au Brésil et qui affronteront ensuite Japonais et Allemands pour conclure cette phase de groupe. Rendez-vous à 13h30 pour le scouting !