La course au DPOY est certainement celle qui compte le plus de candidats cette saison. Jaren Jackson Jr., Evan Mobley, Draymond Green, Dyson Daniels, Luguentz Dort notamment, ont tous été évoqués à un moment. Mais pour Toumani Camara, les Blazers ont décidé de jouer la carte de l’originalité afin d’appuyer son dossier déjà bien rempli.

TheCamaraCase.com, voici le nom du site qu’ont créé les Blazers pour promouvoir Toumani Camara dans la course au Défenseur de l’Année. Dès l’arrivée sur la page, le ton est donné. Une petite vidéo de deux minutes, dans laquelle le joueur belge témoigne de son impact avec un terme clair en tête : “The Box”. Alors déjà, ça ferait un bête de surnom, à l’instar de “The Glove” pour Gary Payton, mais en plus de ça c’est toute la vision défensive de Camara qui se résume par cette idée.

The Trail Blazers built a website dedicated to why Toumani Camara should be Defensive Player of the Year: https://t.co/qXIO1jH16p.

Camara, who was traded from the Suns before his rookie season, is already one of the best all-around defenders in the NBA. pic.twitter.com/yThOBzqR1J

— Evan Sidery (@esidery) April 1, 2025

Une idée qui vient d’une célébration de football américain et qui reflète la sensation qu’il veut créer chez ses adversaires : celle d’être enfermé dans une boîte quand il est en face. En plus de cette vidéo, sur le site, on retrouve plein d’autres éléments qui le mettent en valeur. Des statistiques, des déclarations de coachs ou de joueurs, des extraits vidéo de ses meilleurs face-à-face, des articles à son sujet. En bref, les Blazers ont concocté une ode à leur jeune pépite défensive.

Comme une cerise sur le gâteau, la franchise de Portland a également envoyé aux votants pour les trophées NBA, une mallette scellée à l’effigie de leur ailier. Une vraie campagne de communication que les Blazers sont en train d’offrir à leur joueur. Aucune idée de si ça aura un réel impact sur les votants, mais on salue l’initiative !

🚨 Les Blazers ont entamé une campagne pour promouvoir Toumani Camara en tant que DPOY !🔥

Ils ont envoyé aux votants NBA, une mallette verrouillée pour plaider sa cause. 🔒#ToumaniCamaraDPOY #RipCity pic.twitter.com/GTRz6CjxOC

— Blazers France (@BlazersFr) April 1, 2025