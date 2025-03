On dit souvent qu’il est impossible de limiter Giánnis Antetokoúnmpo, eh bien c’est simple, Draymond Green l’a complètement muselé cette nuit ! Une performance qui souligne le retour au sommet du chien fou d’Oakland.

Sortant d’une défaite bien dégueu, et avec le Giánnis au coin de la porte sans Stephen Curry pour lui tenir tête, les Warriors avaient besoin de se réveiller. C’est désormais chose faite, victoire 104 – 93 contre les Bucks avec en prime, une performance défensive XXL de Monsieur Draymond Green.

Bien au delà de ses stats qui ne reflètent pas la qualité de son match (3 points, 10 rebonds, 4 assists, à 1 sur 6 au tir), c’est dans son duel face au Greek Freak que le vétéran a brillé. Sur leur sept minutes de confrontation direct, Dray a tenu le Grec dans son gant façon Gary Payton, l’empêchant d’inscrire le moindre panier sur ses six tentatives face à lui.

Draymond locked up the Greek Freak 🔒

Grosse performance pour “Money Green” qui semble définitivement trouver une seconde jeunesse dans ce renouveau des Warriors. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, tout va mieux dans la Baie. Sur le plan collectif: 15 victoires sur les 18 derniers matchs, une top défense retrouvée, une remontée fulgurante dans la course aux Playoffs. Et donc aussi sur le plan individuel pour l’ailier fort de 35 ans.

Lui qu’on avait l’habitude de voir péter un plomb quand la pièce tombait du mauvais côté, retrouve une hargne et une envie de gagner qui dynamise tout le groupe. En témoigne son match contre les Nuggets dans lequel, malgré une prestation collective cataclysmique, il a été le leader d’un dernier run pour tenter d’arracher la victoire. En vain, mais l’effort est à saluer.

Une des équipes les plus chaudes de la ligue, parmi les meilleures défenses collectives, et un joueur qui sort des gros statement game comme cette nuit. Il y a quatre lettres qui commencent à résonner dans l’enceinte du Chase Center: DPOY. Pour l’instant le retard sur les favoris Jaren Jackson Jr et Evan Mobley paraît encore conséquent. Mais avec un enchainement de matchs contre les Grizzlies, Lakers, Nuggets et Rockets qui arrive début avril, Draymond Green a l’occasion de créer la surprise avec une ultime impression chez

Lui semble prêt à relever le défi, comme il l’a déclaré cette nuit au micro d’Anthony Slater, insider des Warriors. Rendez-vous dans la nuit du 1er au 2 avril, pour le début de cette grosse série de matchs.

Draymond Green on DPOY: “I want another one.”

“Especially with Wemby going down. It seemed like he had it won. Now it’s right there.”

“One million percent I have a case and I’ll continue to build that case.” pic.twitter.com/Xzww4H8etz

