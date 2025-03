Avec encore trois interceptions cette nuit dans une large victoire 134 à 102 contre les Hornets, Dyson Daniels continue de montrer toute l’étendue de son impact défensif. Entre record de franchise, débat all-time et dossier DPOY, petit état des lieux des performances du pickpocket aux longs bras.

194, c’est le nombre total de ballons interceptés par Dyson Daniels cette saison, mais c’est avec sa 192ème que l’arrière de 22 ans est un peu plus rentré dans l’histoire. Il dépasse Ricky Rubio (191 en 2013-14) et devient le joueur avec le plus d’interceptions sur une saison depuis Chris Paul (216 en 2008-09). Des grosses stats, mais en plus de ça… de la régularité. Puisque depuis cette nuit, il détient la plus longue série de matchs consécutifs avec au moins une interception (40) depuis Victor Oladipo, 64 matchs de suite en 2017-18 (oui oui, Dipo a fait ça).

Dyson Daniels recorded his 192nd theft of the season with his first steal in tonight’s contest, passing Ricky Rubio (191, 2013-14) for the most steals in a single NBA season since Chris Paul in 2008-09 (216).

— Hawks PR (@HawksPR) March 18, 2025



Tout ça donc, alors qu’il reste aux Hawks encore 13 rencontres à disputer. Spoiler, il y a du record à aller chercher. Si l’on considère que Daniels reste sur ses gammes de 3 steals par confrontation, il pourrait égaler en 6 petits matchs le record de franchise du nombre d’interceptions en une saison, détenu jusque là par Mookie Blaylock avec 212 ballons volés (qui l’a fait 3 fois et occupe les 5 premières places du classement).

Et même en sortant du prisme Hawks, Dyson Daniels reste sur des bases complètement folles. Au nombre de vols par matchs sur une saison, l’Australien se glisse tranquillement dans le top 10 all-time, à seulement 0,2 réalisations des meilleures marques de petits noms sympathiques comme John Stockton ou encore un certain Michael Jordan.

Alors assez pour être parmi les favoris DPOY ? Pas si sûr. Déjà parce que hormis Marcus Smart il y’a 3 ans, il faut remonter 19 ans en arrière pour trouver le dernier guard à avoir remporté cette distinction (Gary Payton en 1995-96). Mais aussi car pour l’instant le vent a plutôt l’air de tourner vers Jaren Jackson Jr et surtout Evan Mobley, qui reste favori des bookmakers pour succéder à Rudy Gobert.

Source texte: StatMuse, Land of Basketball