Alors qu’elle restera un fantasme sportif, la réunion des quatre anciens coéquipiers des Villanova Wildcats a bien eu lieu… le temps d’une publicité pour AT&T. De quoi arracher une petite larme aux plus sensibles.

Ah les pubs et la NBA, ça fait quand même souvent bon ménage. Certains se souviendront de Kawhi et de sa “boule de neige” en papier, d’autres de toutes les versions de Jingle Bells auxquelles on a eu le droit dans les spots pour les Christmas Games. Mais pour la March Madness, AT&T a décidé d’appuyer là où ça fait mal.

Coéquipiers à Villanova lors de la saison 2016-17, Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges et Donte DiVincenzo étaient censés se retrouver cette année dans la franchise New-Yorkaise, formant les “Nova Knicks”. Du moins, c’était le plan initial avant que Gersson Rosas bouscule son effectif pour récupérer Karl-Anthony Towns, envoyant – entre autres – Donte DiVincenzo en contrepartie.

Sur fond de See You Again et de répliques telles que “j’aurais aimé qu’on joue ensemble pour toujours”, on retrouve l’arrière des Wolves croisant le chemin de ceux qui auraient dû être ses coéquipiers. Un échange de regards chargé d’émotion, quelques flashbacks, avant d’esquisser un léger sourire nostalgique en voyant JB donner une casquette des Wildcats à son ancien coéquipier, comme un souvenir du bon vieux temps.

Même s’ils ne fouleront pas les parquets ensemble, le temps de 30 secondes, les “Nova Knicks” se sont retrouvés !

