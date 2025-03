Le 19 mars 1995, après une retraite de 18 mois et un passage sur les terrains de baseball, la légende Michael Jordan a fait son grand retour sur les parquets, le numéro #45 sur le dos. Retour sur l’un des moments les plus marquants de l’histoire de la NBA.

Au top de son sport et de sa popularité après trois titres de champion NBA remportés, Michael Jordan a annoncé le 6 octobre 1993 sa décision de quitter le monde du basket professionnel. Un an et demi plus tard, l’excitation de son retour est à la hauteur du choc provoqué par son départ.

“I’m back.”

À travers seulement deux mots, envoyés via un fax publié par son agent David Falk le 18 mars 1995, Michael Jordan provoque une frénésie peut-être jamais vue auparavant en NBA. “C’est comme si Babe Ruth sortait de sa tombe pour rejouer au baseball, ou Pelé qui revient pour marquer des buts en Coupe du Monde, c’est énorme” annonce CNN à l’époque.

Bien évidemment, les fans des Chicago Bulls se remettent à croire aux rêves les plus fous, les fans de basket du monde entier ont des étoiles plein les yeux, tandis que les adversaires de Jordan se disent heureux de le revoir mais au fond flippent un peu. Celui qui a quitté la NBA notamment parce qu’il n’avait plus de challenge à la hauteur de son niveau de domination, est prêt. Il va officiellement rechausser les sneakers, avec une première étape le 19 mars contre les Pacers de Reggie Miller.

Pour la première et sans doute la seule fois de l’histoire, la Market Square Arena d’Indianapolis est le centre du monde.

Alors que le coach des Bulls Phil Jackson essaye de tempérer les attentes, autant collectives qu’individuelles, qui accompagnent le retour de Jordan, ce dernier a hâte de retrouver la compétition. Il a hâte de retrouver l’atmosphère d’un match NBA à l’extérieur, lui qui est ovationné lors de l’intro des joueurs. Il a aussi hâte de rejouer aux côtés de ses coéquipiers avec qui il a tout gagné.

Mais peut-être plus que tout, l’un des plus grands compétiteurs all-time a envie de montrer qu’il est toujours Michael Jordan. Et ce même si le numéro #23 a laissé place au numéro #45 (en l’honneur de son papa décédé).

Sauf que pendant 43 minutes de jeu, MJ montrera surtout que même le meilleur joueur de la planète est rouillé après 18 mois de break.

19 points

6 rebonds

6 passes

3 interceptions

7/28 au tir, 0/4 à 3-points

Pas dans la meilleure forme physique (logique), pas réglé au tir (normal) et moins explosif qu’avant, Jojo est globalement dans le dur pour son retour. Cela ne l’empêche pas de réaliser quelques fulgurances, comme lorsqu’il s’élance près de la ligne des lancers-francs pour marquer un lay-up juste après une interception, langue dehors. Et les Bulls – menés en première mi-temps – réalisent un gros quatrième quart-temps pour arracher une prolongation. Mais au final, c’est bien Indiana qui l’emporte 103-96, mettant fin à une série de trois victoires consécutives de Chicago.

Pas vraiment le scénario qu’imaginaient Jojo et les Taureaux.

“C’était décevant. En tant que compétiteur, je voulais bien jouer (pour mon retour). C’est peut-être la raison qui explique pourquoi la plupart de mes shoots étaient courts et pourquoi j’ai raté des lay-ups. Cela a quand même fait du bien de retrouver la compétition contre une bonne équipe, comme on le sait Indiana joue bien en ce moment. Et les Bulls jouaient bien jusqu’à ce que je revienne (sourires)” – Michael Jordan

Malgré la déception du résultat, l’essentiel est ailleurs.

L’essentiel, c’est que la NBA vient de retrouver son icône. La Grande Ligue vient de retrouver la superstar qui a emmené le basket vers de nouveaux sommets avant sa retraite. Le joueur ultime qui a fait rêver tant de gens et provoqué des cauchemars chez tant d’adversaires. Preuve de l’aura du bonhomme, ce match Pacers – Bulls explose tous les records d’audience des vingt dernières années en saison régulière.

Il faudra une demi-saison à Jordan et aux Bulls pour retrouver leur domination individuelle et collective, Chicago s’inclinant cette année-là en demi-finales de Conférence Est face au Magic d’Orlando. Au cours des trois années qui suivent, ils réaliseront un nouveau three-peat, avec trois nouveaux titres de MVP des Finales pour Michael Jordan et deux titres de MVP de saison régulière.

Tout ça, ça a pris naissance en ce 19 mars 1995, dans une salle de l’Indiana.

