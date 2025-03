Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. À moins d’un mois de la fin de la saison régulière, on entre dans la dernière ligne droite et c’est donc le moment de réaliser un gros sprint final. Au sommet, la lutte est toujours acharnée entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, mais le Canadien semble avoir pris une petite option lors de la dernière quinzaine.

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 24,3 points / 4,4 rebonds / 6,1 assists / 44,4% au tir

Bilan : 40 victoires – 29 défaites

Stephen Curry a eu besoin d’un match de repos hier contre Milwaukee, mais c’est parce qu’il a beaucoup charbonné ces dernières semaines. Au sein d’une équipe des Warriors qui a remporté 15 matchs sur 18 depuis l’arrivée de Jimmy Butler, et qui est désormais Top 6 de l’Ouest, Curry a rayonné : 28 points, 6 rebonds, 4 passes de moyenne à plus de 47% au tir, 40% à 3-points et 92% aux lancers-francs, et 4 000 tirs primés pour fêter ça. Un vrai rythme de MVP ! Butler apporte un gros soutien aux Warriors en matière de création offensive, ce qui enlève beaucoup de pression à Steph. Les résultats, autant sur le plan individuel que collectif, sont frappants.

Stats : 27,6 points / 5,8 rebonds / 4,6 assists / 44,4% au tir

Bilan : 40 victoires – 30 défaites

Revoilà Anthony Edwards ! Nommé Joueur de la Semaine ce lundi et guidant les Wolves – tout proches du Top 6 à l’Ouest – vers huit victoires consécutives en mars, Ant-Man semble avoir franchi un cap dans sa saison. Cela se traduit notamment par de vrais progrès dans la lecture des défenses, lui qui a déclaré qu’il s’était inspiré de Luka Doncic pour mieux faire face aux prises à deux adverses. Plus propre et efficace dans son jeu, capable d’en planter 40 chaque soir et évoluant dans un collectif qui se trouve au meilleur moment, Edwards pourrait bien être l’une des grandes stars de cette fin de saison régulière. Et pourquoi pas des Playoffs, qui sait ?

Stats : 25 points / 8,2 rebonds / 8,5 assists / 51,7% au tir

Bilan : 42 victoires – 25 défaites

Sur un niveau stratosphérique avant sa blessure à l’aine face aux Celtics le 8 mars dernier, LeBron James paye forcément ses absences répétées depuis. Le King perd deux places au classement MVP après avoir manqué les cinq derniers matchs des Lakers (2 victoires – 3 défaites), et risque de tomber encore plus bas s’il ne revient pas rapidement. Il devrait rater encore le reste de la semaine si l’on en croit les dernières infos. Avec huit forfaits au total cette saison, LeBron n’est pour l’instant pas en danger concernant les récompenses de fin de saison (17 matchs ratés autorisés grand max), mais attention à ne pas trop s’habituer à l’infirmerie.

Stats : 25,3 points / 6,1 rebonds / 9,4 assists / 1 steal / 45,8% au tir

Bilan : 38 victoires – 31 défaites

Après une défaite contre le Thunder où Cade Cunningham a été expulsé, le coach des Pistons J.B. Bickerstaff a vu rouge et a littéralement tapé du poing sur la table en déclarant que son équipe n’était pas respectée à sa juste valeur. Mais il ne pourra pas dire qu’on manque de respect à Cade dans la Course au MVP. Cunningham est toujours bien présent malgré le léger coup de moins bien des Pistons sur le plan collectif, eux qui ont perdu quatre de leurs sept derniers matchs après avoir enchaîné les victoires en février. Detroit reste néanmoins dans la course au Top 4 de l’Est, et ça c’est quand même un sacré argument pour le leader des Pistons.

Stats : 24,3 points / 13 rebonds / 3,1 assists / 1 steal / 52,6% au tir

Bilan : 43 victoires – 24 défaites

En l’absence de Jalen Brunson, blessé à la cheville, on se demandait comment les Knicks allaient se débrouiller. Pour l’instant, ça tient le coup avec trois victoires en cinq matchs et les performances de Towns n’y sont pas pour rien. KAT a par exemple planté un 15-0 à lui seul au Heat lundi soir pour faire basculer la rencontre en faveur de New York. Il a aussi été solide face aux Kings (26 points, 9 rebonds) et clutch contre les Blazers. Alors qu’il traverse actuellement une période un peu difficile sur le plan personnel, Karl-Anthony Towns continue d’être un pilier de la troisième meilleure équipe de la Conférence Est.

Stats : 24,1 points / 4,4 rebonds / 4,9 assists / 1,3 steal / 44,5% au tir

Bilan : 56 victoires – 12 défaites

Donovan Mitchell et les Cavaliers sont montés jusqu’à 16 victoires consécutives, une série exceptionnelle qui a pris fin face au… Magic dimanche dernier, dans une rencontre où Spida a mangé la feuille de match (9/28 au tir, 3/14 à 3-points). Un trou d’air individuel et collectif comme on en voit peu cette année du côté de Cleveland. Malgré deux défaites consécutives depuis, les Cavs restent toujours sur une saison historique, dans laquelle Spida joue évidemment un rôle essentiel malgré son manque de réussite offensive en mars. On les attendra en Playoffs pour valider tout ça mais en attendant, Mitchell reste dans le Top 5 du MVP.

Stats : 30,2 points / 12 rebonds / 6 assists / 1,3 contre / 59,9% au tir

Bilan : 38 victoires – 30 défaites

Quinzaine compliquée pour Giannis Antetokounmpo, qui perd une place suite à la méforme actuelle de ses Bucks qui restent sur cinq défaites lors des sept derniers matchs. Individuellement, le Freak a aussi été limité sous les 25 points lors de quatre de ses cinq dernières sorties. Il a notamment été contenu par la meilleure défense NBA (le Thunder) puis par les Warriors de Draymond Green. Bref, pas vraiment le rythme de MVP auquel Giannis nous a tant habitués. En plein road-trip à l’Ouest, la bande du monstre grec devra réagir très vite sous peine de tomber jusqu’à la sixième place de la Conférence Est.

Stats : 27,1 points / 8,7 rebonds / 5,9 assists / 1,1 steal / 45,4% au tir

Bilan : 50 victoires – 19 défaites

Jayson Tatum et les Celtics montent gentiment en puissance à l’approche des Playoffs. Huit victoires en neuf matchs pour Boston en mars, avec dans le lot des perfs XXL de JT. On pense notamment à sa masterclass dans le choc face aux Lakers (40 points, 12 rebonds, 8 passes) et sa prestation très solide contre le Thunder (33-8-8 dans la défaite). Quoi qu’on puisse dire sur Tatum, il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus complets en NBA. Il pèse tous les soirs même quand il est en manque de réussite offensive, il est rarement absent malgré un gros temps de jeu (36,6 minutes par soir), et est au cœur de la puissance collective des Celtics. Ça vaut le podium !

Stats : 29,1 points / 12,8 rebonds / 10,3 assists / 1,8 steal / 57,5% au tir

Bilan : 44 victoires – 25 défaites

Nikola Jokic a commencé la dernière quinzaine en réalisant l’une des plus grandes perfs de l’histoire (30-20-20 face aux Suns). Il a ensuite été dominé par Shai Gilgeous-Alexander dans le premier duel de MVP, avant de prendre sa revanche dans la foulée. De quoi potentiellement faire son retard sur SGA, sauf que les Nuggets ont ensuite fait preuve de médiocrité. On n’a pas trop aimé la défaite de 20 points à domicile face aux Wolves, et on a détesté celle face aux Wizards où l’effort défensif de Jokic (34 points pour Alex Sarr) laissait à désirer. Le match le plus abouti de Denver, c’était contre les Warriors lundi… sans Jokic (pas à 100%). C’est assez rare pour être souligné.

Stats : 33 points / 5 rebonds / 6,2 assists / 1 contre / 1,8 steal / 52,6% au tir

Bilan : 56 victoires – 12 défaites

Shai Gilgeous-Alexander reste sur 62 matchs consécutifs à minimum 20 points. Shai est devenu le deuxième joueur après Michael Jordan à totaliser au moins 40 matchs à 30 unités lors de trois saisons consécutives. Et SGA tourne à 37,6 pions de moyenne (en 54-40-95…) sur le mois de mars. Just madness ! Après avoir partagé les points avec Nikola Jokic lors de la double confrontation des MVP, Gilgeous-Alexander a solidifié sa place de leader en portant le Thunder vers une superbe victoire à Boston sans Jalen Williams, avant de réaliser une véritable mixtape à Detroit (48 pions) puis d’assurer l’essentiel à Milwaukee. Un métronome, tout simplement.

Mentions honorables : Jalen Brunson (Knicks), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), James Harden (Clippers), Evan Mobley et Darius Garland (Cavaliers), Jalen Williams (Thunder), Alperen Sengun (Rockets).