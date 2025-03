Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Deux semaines après la reprise post All-Star Break, c’est l’heure de faire un nouveau point sur la bataille au plus prestigieux des trophées individuels. On prévient, ça bouge dans tous les sens, et notamment au sommet du classement !

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 22,7 points / 5,8 rebonds / 2,1 assists / 1,6 contre / 1,3 steal / 49,7% au tir

Bilan : 38 victoires – 23 défaites

Jaren Jackson Jr. a vécu une quinzaine compliquée, lui qui chute de deux places au classement. S’il a réalisé son troisième plus gros carton en carrière face aux Spurs le 1er mars (42 points), JJJ n’a pas pu empêcher les Grizzlies – souvent diminués – de s’incliner à cinq reprises en sept matchs depuis le All-Star Break. Un mauvais bilan qui a fait chuter Memphis du podium de la Conférence Ouest. Pour ne rien arranger, Jaren Jackson Jr. s’est blessé à la cheville après seulement deux minutes de jeu face aux Hawks ce lundi. De quoi mettre un coup d’arrêt à la meilleure saison de sa carrière.

Stats : 26,1 points / 3 rebonds / 7,4 assists / 1 steal / 49% au tir

Bilan : 40 victoires – 21 défaites

Si les Knicks peinent à convaincre face aux gros, ils sont devenus spécialistes pour arracher des victoires dans le money-time. Et Jalen Brunson est l’une des grandes raisons à cela. Le meneur de New York, élu Joueur de la semaine à l’Est ce lundi, enchaîne non seulement les cartons offensifs mais surtout les exploits dans les moments chauds. Brunson marque en moyenne 5,7 points dans les cinq derniers minutes d’un match se jouant en cinq points d’écart. C’est simple, personne ne fait mieux en NBA, et en plus il enchaîne les paniers décisifs avec une efficacité impressionnante (52,4%). Le meneur des Knicks est favori pour être Clutch Player of the Year.

Stats : 25,3 points / 6,1 rebonds / 9,4 assists / 1 steal / 45,8% au tir

Bilan : 35 victoires – 27 défaites

Les Pistons totalisent plus de victoires cette saison que lors des deux dernières en combiné. Les Pistons ont remporté huit matchs de suite en février pour la première fois depuis la saison 2007-08. Les Pistons sont aujourd’hui dans le Top 6 de l’Est et destinés à retrouver les Playoffs pour la première fois depuis 2019. Au milieu de tout ça, on retrouve Cade Cunningham, qui poursuit sa saison calibre All-NBA avec des performances de patron quasiment tous les soirs. Considéré par certains bookmakers comme le favori pour être MIP cette année, Cade mérite surtout de figurer dans le Top 10 du MVP.

Stats : 24,5 points / 13,4 rebonds / 3,1 assists / 1 steal / 53% au tir

Bilan : 40 victoires – 21 défaites

Absent à deux reprises sur les sept derniers matchs des Knicks (petite blessure au genou puis absence pour raisons personnelles) et plus discret que d’habitude lors de ses dernières sorties, Karl-Anthony Towns a laissé la vedette à Jalen Brunson depuis le All-Star Break. Son dossier de MVP n’a pas été aidé non plus par les deux grosses défaites de New York contre l’élite de l’Est, Cleveland et Boston. Il sera intéressant de voir comment le retour de Mitchell Robinson impactera l’utilisation de KAT par son coach Tom Thibodeau, les Knicks ayant désespérément besoin de défense intérieure pour espérer rivaliser avec les meilleurs.

Stats : 24,9 points / 8 rebonds / 8,5 assists / 51,9% au tir

Bilan : 39 victoires – 21 défaites

À l’image des Lakers, LeBron James réalise un énorme bond au classement MVP (+4 places). Comment pourrait-il en être autrement au vu de son niveau de jeu incroyable à 40 balais et la forme actuelle de Los Angeles (sept victoires de suite, 17 en 20 matchs) ? Celui qui a été élu Joueur du mois de février à l’Ouest (!) et qui vient d’atteindre les 50 000 points en carrière (!!) continue de défier le temps, adaptant parfaitement son jeu à la venue de Luka Doncic tout en faisant de gros efforts défensifs. Jusqu’où le King peut-il aller ? Jusqu’où les Lakers – deuxièmes de l’Ouest – peuvent-ils monter ? L’avenir nous le dira, mais avec LeBron tout semble possible.

Stats : 24,3 points / 4,3 rebonds / 4,8 assists / 1,3 steal / 45,6% au tir

Bilan : 51 victoires – 10 défaites

Meilleur bilan de la Ligue cette saison, les Cavs n’ont pas perdu le moindre match depuis un mois et Donovan Mitchell a enchaîné les perfs XXL. La plus marquante ? Cette masterclass sur le parquet des Celtics (41 points, 5 passes) il y a une semaine, où il a porté Cleveland vers une victoire référence face au champion en titre. Typiquement le genre de prestation qui pèse fort dans la discussion du MVP. Pour l’ensemble de son œuvre, individuelle comme collective, Spida a décroché un titre de Joueur du mois de février dans la Conférence Est. Et surtout, il vient d’intégrer notre Top 5 au classement du MVP.

Stats : 26,8 points / 8,8 rebonds / 5,8 assists / 1,1 steal / 45,2% au tir

Bilan : 43 victoires – 18 défaites

Jayson Tatum a joué l’un de ses meilleurs matchs en carrière contre Cleveland (46 points, 16 rebonds, 9 passes) dans l’énorme choc de l’Est la semaine dernière, mais a perdu. Il a ensuite galéré dans un match très attendu contre Denver (16 points et 6 turnovers à 4/15) mais est reparti avec la victoire. Juger Jayson Tatum dans le débat du MVP, c’est pas toujours facile. Sous-estimé pour certains, surestimés pour d’autres, possédant le CV pour être le nouveau visage de la NBA mais pas forcément le charisme, JT peine toujours à faire l’unanimité. Ses performances individuelles et le bilan des Celtics lui permettent tout de même de rester solidement installé à la quatrième place.

Stats : 30,8 points / 12,1 rebonds / 6,0 assists / 1,3 contre / 60,4% au tir

Bilan : 35 victoires – 25 défaites

Après avoir raté la première quinzaine du mois de février à cause de diverses bobos, Giannis Antetokounmpo a profité de la trêve du All-Star Break pour recharger les batteries. Une pause qui a fait beaucoup de bien au Greek Freak et donc aussi aux Bucks. Brillant par sa polyvalence et sa régularité, Giannis a aidé les Bucks à remporter six de leurs sept derniers matchs pour reprendre place dans le Top 4 de la Conférence Est. Le plus intéressant dans tout ça, c’est que le collectif autour du Freak gagne en solidité, entre Damian Lilalrd qui fait le taf, la recrue Kyle Kuzma qui contribue, et Brook Lopez qui apporte sa pierre à l’édifice en plus des role players.

Stats : 28,9 points / 12,7 rebonds / 10,4 assists / 1,8 steal / 57,8% au tir

Bilan : 39 victoires – 22 défaites

En tête de notre dernière édition du MVP en sortie de All-Star Break, Nikola Jokic perd sa place de leader. La faute à des Nuggets qui soufflent à nouveau le chaud et le froid depuis quinze jours, eux qui ont perdu trois fois en six matchs. Trois défaites contre des “gros” à savoir les Lakers, les Bucks et les Celtics, avec un Joker pas vraiment dans une forme de MVP. Autant dire que ça fait un peu tache dans l’énorme duel qui l’oppose à Shai Gilgeous-Alexander. Le dossier de Nikola Jokic reste évidemment très solide, mais le moindre petit faux pas se paye cash. À lui de remettre les pendules à l’heure lors de la double confrontation contre le Thunder dans une semaine.

Stats : 32,6 points / 5,2 rebonds / 6,2 assists / 1 contre / 1,8 steal / 52,5% au tir

Bilan : 50 victoires – 11 défaites

50, c’est le chiffre magique pour Shai Gilgeous-Alexander. SGA a atteint la barre des 50 points contre Houston ce lundi, et ce pour la quatrième fois en l’espace de seulement 19 matchs (entre le 22 janvier et le 3 mars). 50, c’est aussi le nombre de victoires du Thunder cette saison (pour seulement 11 défaites), qui caracole plus que jamais en tête de la Conférence Ouest. De quoi solidifier le magnifique dossier MVP de Shai. Gilgeous-Alexander a également brillé par ses qualités de playmaker au cours de la dernière dizaine de matchs (7,4 passes de moyenne), lui qui continue de progresser face aux prises à deux adverses. Un vrai MVP !

Mentions honorables : Anthony Edwards (Wolves), Evan Mobley et Darius Garland (Cavs), Jalen Williams (Thunder), Alperen Sengun (Rockets), Stephen Curry (Warriors), Damian Lillard (Bucks), Jaylen Brown (Celtics).