En ce mercredi 5 mars, huit matchs sont au programme NBA. Dans le lot, quelques belles batailles en perspective, notamment dans la Conférence Ouest !

Le programme NBA du soir

1h : Cavs – Heat

1h : Wizards – Jazz

1h : Celtics – Blazers

1h : Hornets – Wolves

2h : Bucks – Mavs

3h : Nuggets – Kings

3h30 : Grizzlies – Thunder

4h30 : Clippers – Pistons

Le match à ne pas rater : Grizzlies – Thunder

Malgré l’absence de Jaren Jackson Jr. (cheville), la rencontre opposant Memphis à Oklahoma City aura des allures de Playoffs. Les Grizzlies sont dans le dur avec sept défaites en dix matchs, et ont besoin d’un déclic pour relancer la machine. Est-ce que ça peut être ce soir face au Thunder ?

Au vu du niveau actuel de Shai Gilgeous-Alexander, en mode MVP, ça risque d’être compliqué. Surtout si Ja Morant – incertain – est également forfait en plus de JJJ. Mais les Grizzlies ont montré plus d’une fois qu’ils avaient de la ressource, alors il faudra compter sur eux pour tout donner devant leur public.

Loaded 8-game Wednesday slate! 🍿

▪️ Cavs (11 straight wins) clinch playoff spot with win

▪️ Thunder, Kings both seek 5th straight win

▪️ Pistons (#6 in East) are 9-1 in L10

▪️ #1 Thunder face #4 Grizzlies in West battle

📺 ESPN & NBA League Pass

📲 https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/zEBWfj01xE

— NBA (@NBA) March 5, 2025

Mais aussi…

Les Cavs peuvent déjà arracher leur billet pour les Playoffs face au Heat.

Les Kings (sans Domantas Sabonis) sont sur quatre victoires de suite, peuvent-ils faire tomber Denver d’un Nikola Jokic incertain ?

Les Clippers ont désespérément besoin d’une victoire, pas de bol les Pistons cartonnent en ce moment.

Qu’arrivera-t-il de mauvais aux Mavs à Milwaukee ? On prend les paris.

Wizards – Jazz, à éviter pour les amoureux de basket.

Huitième défaite de suite pour Charlotte contre les Wolves d’Anthony Edwards ? Probable.

Les Blazers du défenseur du mois Toumani Camara peuvent-ils faire trembler le champion en titre ?

Les Français en lice

Tidjane Salaun et Moussa Diabaté vont croiser Rudy Gobert, même si ce dernier est forfait.

Nico Batum face aux Pistons.

Ousmane Dieng espère quelques minutes à Memphis.

Idem pour Rayan Rupert et Sidy Cissoko avec Portland.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr pourraient bien s’amuser contre Utah.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici