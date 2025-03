Vidéo : l’hommage des Cleveland Cavaliers à Kevin Love

Kevin Love disputait cette nuit son premier match à Cleveland depuis son départ des Cavaliers en 2023. L’occasion pour la franchise de lui rendre un hommage grandement mérité avec une vidéo très émouvante !

Kevin Love a joué aux Cleveland Cavaliers pendant plus de huit ans, soit la période la plus longue de sa carrière. Dans l’Ohio, l’ailier-fort est devenu une troisième option redoutable, un vétéran pour les plus jeunes et surtout, un champion NBA.

Depuis son départ il y a deux ans, il n’avait jamais eu l’occasion de rejouer sur le parquet de la Rocket Mortgage FieldHouse ; une anomalie réparée ce mercredi. Mais tout ce temps passé n’a pas suffi à ce que les souvenirs s’envolent et avant la rencontre, les Mavs ont diffusé une très belle vidéo pour leur ancien intérieur.

Sortez les mouchoirs…. c’est parti !

La vidéo hommage pour Kevin Love à Cleveland ! 🥹🥹🥹

Il y dispute ce soir son premier match depuis son départ de l’Ohio ! pic.twitter.com/NJnFf2aGtL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2025