Quelle performance hallucinante ! Derrick White et Payton Pritchard ont réalisé un match lunaire face aux Portland Trail Blazers. Ils ont tous les deux battu leurs records en carrière avec respectivement 41 et 43 points. Victoire 128 à 118 des Boston Celtics.

Les Splash Brothers ne sont pas morts, ils n’évoluent juste plus en Californie. Cette nuit, Derrick White et Payton Pritchard ont pris feu en même temps pour livrer des performances absolument historiques face aux Portland Trail Blazers.

Les deux hommes ont allumé la mèche rapidement dans le match et cette dernière ne s’est jamais consumée. Le genre de soirées où mettre un panier est plus aisé que de balancer une pièce dans une fontaine. Le voeu que Joe Mazzulla n’avait même pas osé imaginer.

Derrick White

41 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre à 14/26 au tir, 9/17 de loin et 4/4 aux lancers.

Derrick White plante du logo pour son neuvième tir à 3-points du soir ! 😭

Les deux potes du back-court sont HALLUCINANTS !!! 😱pic.twitter.com/BcZCeAYYCO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2025

Payton Pritchard

43 points, 10 rebonds (dont 4 offensifs) et 5 passes décisives à 14/20 au tir, 10/16 de loin et 5/5 aux lancers.

DIX 3-points pour Payton Pritchard… il reste un quart-temps! 😳😭 pic.twitter.com/Ntv5lyNs7f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2025

Payton Pritchard had a HISTORIC night for the @celtics tonight!

🎯 FIRST Celtic with 40+ PTS & 10+ 3PM in a game

🎯 THIRD player ever with 40+ PTS & 10+ 3PM off the bench

🎯 THIRD player ever with 40+ PTS, 10+ REB, & 10+ 3PM, joining James Harden & Damian Lillard https://t.co/KwmhNGrXSa pic.twitter.com/YSDK1vovUr

— NBA History (@NBAHistory) March 6, 2025

Les deux hommes sont devenus les premiers coéquipiers de l’histoire de la NBA à inscrire 9 paniers à 3-points ou plus dans le même match.

Ils sont aussi devenu le premier duo des Boston Celtics à inscrire 40 points le même soir !

Bob Cousy et Bill Russell c’était pas mal, Paul Pierce et Kevin Garnett non plus, Jayson Tatum et Jaylen Brown se défendent, mais rien ne vaut le binôme du 5 mars 2025 composé par Derrick White – Payton Pritchard ! Une soirée hors du temps, un trèfle à deux sublimes feuilles !