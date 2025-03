Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La cinquième édition de la saison avait justement lieu ce mardi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son affiche TrashTalk. C’est parti !

Comme d’habitude, il y avait des pièges à éviter pour éviter de devoir manger de la soupe à la carotte au déjeuner ce mercredi. On commence avec Karl-Anthony Towns, Evan Mobley et Tyrese Maxey qui sont restés en civil cette nuit, offrant une belle bulle à près de 4% des joueurs de TTFL. Hormis ces DNP, pas de grosse galère à signaler si ce n’est les performances mid d’Anthony Edwards (24 points TTFL), Pascal Siakam (14), Kawhi Leonard ou Devin Booker (24).

Il y avait aussi des bons scores à faire en faisant confiance aux anciens : LeBron James (58) est toujours dans son prime à 40 ans, Kevin Durant (51) reste un killer et Stephen Curry (47) n’a plus perdu au Madison Square Garden depuis plus de 12 ans. Parmi la nouvelle génération, Zion Williamson (60) termine bien la saison tout comme Giannis Antetokounmpo (48) et Donovan Mitchell (45). Son coéquipier Jarrett Allen (60) a aussi régalé pendant qu’Ivica Zubac (65) festoyait contre les Suns et que Devin Vassell (70) offrait une victoire aux Spurs.

Mais cette nuit il fallait miser sur le plus italien des américains, Paolo Banchero, pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte. Face aux Raptors, le franchise player du Magic a vu rouge avec un gros score de 78 points TTFL à la clé. Félicitations aux 581 joueurs et joueuses qui avaient lu dans la boule de cristal.

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE MARS 2025

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec leur affiche du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 petits chanceux pour qui vont pouvoir décorer leur salon avec beaucoup de goût et d’originalité et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Kebartishot Tp2thetop LeVolatile

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

