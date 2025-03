Attention aux Lakers !! Apéro TrashTalk

Après une mini-trêve, c’est le grand retour des apéros TrashTalk ! Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des Lakers, qui cartonnent en ce moment avec Luka Doncic et l’éternel LeBron James.

Un mois après avoir récupéré Luka Doncic dans un des transferts les plus incroyables de l’histoire de la NBA, les Lakers sont en très grande forme. J.J. Redick et LeBron James à la baguette, les role players à leur place, une défense de fer et une hiérarchie bien établie : faut-il faire très attention à ces Lakers new look ? On se pose sur la franchise de Los Angeles, qui peut bomber le torse aujourd’hui !