Le Pick de la Muerte débarque sur la TrashTalk Fantasy League : un défi ultra-piquant, avec un max de beaux cadeaux à gagner !

La TrashTalk Fantasy League continue à déchaîner les passions tous les soirs, entre best picks et mauvais picks suite aux matchs de NBA. Mais une question nous taraude : et si on pimentait un peu plus ce jeu incroyable qu’est la TTFL ? Mesdames et messieurs, rois et reines de la carotte, nous vous présentons le nouveau défi qui risque de vous rendre encore plus zinzin en duo avec ParionsSport : dites bonjour au Pick de la Muerte…!

La TTFL…

Quel jeu de dingo, quand on y pense. Depuis plusieurs années, vous êtes des milliers à vous défier chaque jour, chaque nuit, sur la TrashTalk Fantasy League. Le concept n’a pas changé, mais les ligues ont évolué, les performances se sont enchaînées, et les émotions se sont succédées les unes après les autres. Un jour de best pick, et c’est limite si on se met à danser dans la rue. Un jour de carotte, et c’est toute notre existence qui est remise en question. Et justement, pour pimenter encore plus les choses, nous avons pensé à un nouveau concept au sein de la TTFL qui devrait faire fureur. Son nom ? Le Pick de la Muerte.

# C’est quoi le concept du Pick de la Muerte ?

Le Pick de la Muerte est un défi qui aura lieu une fois par mois sur la TrashTalk Fantasy League.

L’idée ? C’est de jouer tout à fait normalement à la TTFL, en sélectionnant son joueur comme chaque soir dans son deck.

Sauf qu’une fois par mois, à un jour totalement aléatoire, la TTFL va basculer en mode Pick de la Muerte : tous les joueurs et joueuses qui réaliseront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort, qui leur permettra peut-être de gagner un bête de cadeau…!

Le soir où TrashTalk annoncera sur ses réseaux sociaux que la TrashTalk Fantasy League bascule en mode Pick de la Muerte, il faudra donc impérativement réaliser le best pick (choisir le joueur qui fera le meilleur score TTFL de la soirée de matchs NBA) !

La pression sera alors maximale et les doigts seront plus croisés que jamais. Car un best pick, c’est déjà énorme en terme de satisfaction personnelle, mais alors un best pick cumulé avec un tirage au sort pour remporter un cadeau, là c’est la totale.

# Ok donc c’est une fois par mois, mais est-ce qu’on est prévenus longtemps à l’avance ?

Non, et c’est toute la folie de ce défi.

Vous ne pourrez pas savoir à l’avance si le Pick de la Muerte tombe le 5 décembre, le 10 décembre, le 27, le 18, le 31 ou le 2 décembre. Chaque mois, une date différente sera sélectionnée. Cependant, lorsque le mode Pick de la Muerte sera activé, vous serez prévenus le jour-même, en début de soirée.

Tous les réseaux sociaux de TrashTalk seront utilisés pour prévenir les joueurs et joueuses de la TTFL que, ce soir, la pression monte d’un cran.

# Est-ce que les règles de la TTFL changent le soir du Pick de la Muerte ?

Non, vous continuez à jouer tout à fait normalement.

Le compte des points reste le même, la NBA reste la même.

Vous pouvez faire votre sélection jusqu’à 23h59 comme d’habitude si les matchs sont à 1h du matin… mais attention si le Pick de la Muerte débarque un dimanche et que les rencontres sont à 18h. À ce moment-là, vous serez prévenus en début d’après-midi pour vite gérer votre choix de joueur dans vos decks !

Pour le reste, rien ne change. C’est le bonheur du best pick qui change le temps d’un soir !

# Mais du coup, c’est horrible car si j’ai pris Giannis Antetokounmpo un jeudi soir, et je savais pas que le samedi ce serait le Pick de la Muerte, je peux pas le prendre alors que j’aurais peut-être dû le garder ?

Exactement.

Personne ne sait quand tombe le soir du Pick de la Muerte. Donc personne ne sait si, ce soir à 18h, l’alarme va sonner et on va basculer sur le mode Pick de la Muerte.

Vous devez continuer à jouer normalement, mais attention à ne pas griller vos cartouches trop vite car si ça se trouve, le lendemain du pick Kevin Durant qui a mal tiré… c’est le soir du Pick de la Muerte et il est en back-to-back très très énervé.

# Mais vous êtes horribles ?

Oui.

# Et qu’est-ce qu’on gagne dans tout ça ?

À chaque édition du Pick de la Muerte, donc une fois par mois, il y aura des cadeaux différents à gagner.

C’est en partenariat avec ParionsSport que nous lançons ce défi, donc les cadeaux seront discutés en interne et seront aussi brillants que variés.

Exemple ? Pour cette première édition du Pick de la Muerte : 10 jeux NBA 2K22 seront envoyés à 10 joueurs de TTFL qui feront best pick cette nuit et auront participé au tirage au sort !

Pour l’édition du Pick de la Muerte de décembre… qui sait ? Quel cadeau vous pourrez tenter de remporter ? Vous l’apprendrez le soir où la TTFL bascule dans le dark side pimenté de la NBA.

# Ok donc si j’ai tout bien compris, je continue à jouer normalement à la TTFL, je check les réseaux sociaux de TrashTalk, et le soir où vous annoncez que c’est Pick de la Muerte je dois choisir mon meilleur joueur possible car je peux participer à un tirage au sort et gagner un bête de cadeau si j’ai fait best pick ?

T’as tout compris.

Donc à ce soir pour la première édition.

____

Rendez-vous ce soir sur la TrashTalk Fantasy League, pour cette toute première du Pick de la Muerte ! Choisissez votre meilleure carte, votre meilleur joueur, car parmi celles et ceux qui feront best pick il y aura 10 joueurs tirés au sort qui remporteront des jeux NBA 2K22. Le rendez-vous suivant, ce sera en décembre. Quel jour ? C’est surprise…