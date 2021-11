Les Capitanes de Mexico ont découvert la G League : vingt premiers jours compliqués, mais un Alonzo McKinnie qui fait valoir l’expérience

Après des mois de négociations, la NBA a annoncé en décembre 2019 que les Capitanes de Mexico rejoindraient la G League pour cinq saisons, à commencer par cette édition 2020-21. Un événement dans l’histoire de la ligue qui rameute pour la première fois une équipe d’Amérique Latine dans ses rangs : ça mérite un petit retour sur ses débuts !

L’excitation qui a accueilli l’annonce du commissaire Adam Silver fut rapidement contrastée par la pandémie de coronavirus, qui a sabordé le lancement prévu des Capitanes la saison dernière. Ils sont aujourd’hui dans l’obligation de ne pas jouer de matchs à domicile (avec un enchaînement de back-to-back pour faciliter les choses) du fait de la recrudescence des cas de COVID-19 au Mexique. Mais finalement, l’échéance longtemps attendue par les joueurs est arrivée : que valent donc ces Capitanes après huit matchs de saison régulière ?

Le début est assez mitigé pour l’équipe mexicaine, bien qu’il fut, le temps d’une première rencontre, enveloppé d’un drap prometteur. Avec la première victoire de leur histoire en G-League face à Memphis, les Capitanes ont instantanément glissé du respect sur leur blaze. Une tête d’affiche assez connue en NBA, Alfonzo McKinnie, a même terminé meilleur marqueur de la franchise mexicaine avec 20 points et 16 rebonds. Le match suivant contre les Hustle se solde cette fois par une défaite, mais Alfonzo McKinnie continue à performer et conclut son match par un joli double-double : 30 points et 10 rebonds en 40 minutes. Les Capitanes enchaîneront ensuite avec un succès face aux Lakeland Magic, amené par Justin Reyes (30 points et 5 rebonds), Jordan Howard (24 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) et bien sûr, Alfonzo McKinnie (22 points, 5 rebonds et 1 passe décisive). La suite quittera le bouquin fantastique et s’inspirera davantage d’un bon gros thriller. En effet, c’est la dernière fois que les Mexicains goûtent aux délices de la victoire. Les deux dernières défaites en date sont toutes deux contre les invaincus Vipers de Rio Grande Valley, où leur meilleur joueur, Alfonzo McKinnie, a connu un coup de moyen avec des moyennes de 15,5 points et 5 rebonds contre 22,6 points et 10,6 rebonds sur les 6 premiers matchs. Aujourd’hui, les Capitanes sont avant-derniers de la poule Sud, qui compte 8 équipes.

Pour les matchs à venir, les capitaines vont devoir se serrer la ceinture pour engranger plus de victoires, étant donné que plusieurs joueurs seront convoqués en équipes nationales dès aujourd’hui : Mike Torres (Dominican R.), Fabian Jaimes (Mexique), Moises Andriassi (Mexique), Garly Sojo (Venezuela) et Jordan Howard (Porto Rico). Muy complicado toute cette histoire.