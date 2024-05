Le Game 6 d’hier opposant Indiana à Milwaukee a notamment été marqué par l’incident entre le joueur des Bucks Pat Beverley et des fans des Pacers en fin de match. Pat Bev a jeté le ballon en tribunes deux fois de suite, en réponse à certains propos envoyés par les supporters d’Indy. On en sait désormais (un peu) plus sur ce qui s’est dit.

Pour ceux qui n’auraient pas vu la scène, on vous la remet juste ici.

Patrick Beverley threw the ball at a fan at the end of Game 6.

🎥 @StephNoh pic.twitter.com/6rIKEDbIJu

— The Athletic (@TheAthletic) May 3, 2024

Maintenant, avec les sous-titres, voici ce que ça donne.

“Cancun… Cancun à 3.”

Voilà ce qu’aurait balancé un fan des Pacers à Pat Beverley quand ce dernier était de retour sur le banc en fin de match, à +20 pour Indiana. Visiblement, il voulait simplement lui souhaiter bonnes vacances. D’après The Athletic, d’autres mots auraient également été balancés en direction de Beverley, sans qu’ils soient révélés.

La NBA va mener sa propre enquête et potentiellement sanctionner les acteurs de l’incident.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/lz6glFpQVT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

Les excuses de Pat Beverley

Peu après le match, Beverley avait lâché le tweet ci-dessous, comme pour dire que la vidéo ne montrait pas tous les éléments pouvant expliquer son coup de sang. Il a indiqué aussi que les Bucks ont été malmenés par les fans d’Indiana assis près du banc pendant toute la soirée, jusqu’à demander de l’aide.

Not Fair at all. Exchanged between a fan and our ball club all night. We warned and asked for help all night. Not fair. 🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/e2o0lcqZtg

— Patrick Beverley (@patbev21) May 3, 2024

Quelques heures plus tard, à tête reposée, Pat Beverley a néanmoins présenté des excuses.

“Je dois mieux me comporter. Et je le ferai.”

But I have to be better. And I will 🙏🏾❤️

— Patrick Beverley (@patbev21) May 3, 2024

Patrick Beverley s’est aussi excusé auprès de la journaliste Malinda Adams, qui n’avait pas pu poser ses questions en conférence de presse car elle… n’est pas abonnée au podcast de Pat Bev.

I want to thank everyone for their kind words and support. I am humbled. Patrick Beverley just called me and apologized. I appreciate it and accept it. The Bucks also reached out to apologize. I've been in news for over 40 years and kindness and grace always win.

— Malinda Adams (@MalindaAdams) May 3, 2024

Enfin, selon ESPN, le coach Doc Rivers et les Bucks auraient également dit deux mots à Pat Beverley concernant son comportement immature d’hier soir. Mais le meneur vétéran aurait pris lui-même l’initiative de s’excuser.

___________

Sources texte : The Athletic, ESPN