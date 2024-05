Cette nuit, à 3h30 du matin, les Mavs recevront les Clippers dans le Game 6 de la série. Los Angeles perd 3-2, jouera une nouvelle fois sans Kawhi Leonard, et est obligé de s’imposer dans l’ambiance surchauffée de Dallas pour sauver sa saison. Bref, la pression est sur eux n’est-ce pas ? Pas selon le théorème James Harden.

À quelques heures du Game 6 crucial entre les Mavs et les Clippers, James Harden a répondu à quelques questions des journalistes à l’intérieur de la salle texane, qui sera surchauffée cette nuit pour pousser Dallas vers la qualification en demi-finale de conférence.

Comme souvent dans un match à élimination, le mot “pression” arrive assez rapidement dans la discussion. Encore plus avec une équipe des Clippers qui a des ambitions de titre, une équipe dont la construction est basée sur un Big Three vieillissant (Kawhi Leonard, Paul George, James Harden) et qui n’aura plus beaucoup d’opportunités pour aller au bout. Mais pour James Harden, il n’y a pas de pression particulière à se mettre.

“On n’a pas la pression. Pourquoi est-ce qu’on ressentirait de la pression ? Ce n’est qu’un match.”

Au contraire, pour lui, la pression est même sur les épaules des Mavs.

“La pression est sur eux, ils doivent gagner le match. Nous, on doit juste s’assurer de bien exécuter des deux côtés du terrain.”

Si conclure une série à domicile, et ainsi éviter un Game 7 décisif à l’extérieur, peut effectivement être source de pression, le Barbu ne devrait pas oublier que c’est son équipe qui n’est qu’à une petite défaite d’aller à Cancun. On imagine qu’il le sait, et que c’est surtout un moyen pour lui de justement mettre un coup de pression supplémentaire sur l’adversaire.

En tous les cas, une chose est sûre. Peu importe sur quelle équipe est la pression, James Harden devra montrer un autre visage que dans la défaite du Game 5, où il a été limité à 7 points à 2/12 au tir.

