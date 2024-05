Après un gros blow-out lors du Game 5, les Mavs ont repris l’avantage psychologique et, surtout, l’avantage tout court. Résultat des courses, un Game 6 à jouer ce soir, à domicile, pour en finir avec une série qui leur donne jusque-là, mine de rien, pas mal de fil à retordre.

Game 1 : Clippers – Mavericks, 109-97

– Mavericks, 109-97 Game 2 : Clippers – Mavericks , 93-96

, 93-96 Game 3 : Mavericks – Clippers, 101-90

– Clippers, 101-90 Game 4 :Mavericks – Clippers , 111-116

, 111-116 Game 5 : Clippers – Mavericks, 93-123

3h du matin ce soir, pour savoir si oui ou non les Mavs aiment jouer avec le feu. Spoiler on ne leur conseille pas, mais avant de causer d’un éventuel Game 7 parlons de ce Game 6, à Dallas, qui doit permettre aux hommes de Jason Kidd d’en finir une fois pour toutes avec les Clippers. Les très anciens Paul George, Russell Westbrook et James Harden semblent – au global – un cran en dessous des Texans, plus jeunes, plus frais, mieux outillés en sortie de banc.

Dans cette série les intérieurs des Mavs souffrent face à l’ogre Zubac, mais le duo Irving / Doncic se régale, bien secondé par quelques role players qui pop ça et là (Maxi Kleber au Game 5 par exemple). Pour s’imposer ce soir à Dallas et ainsi offrir à tout le monde un délicieux match 7, les Clippers devront s’appuyer sur un duo James Harden / Paul George au diapason, tout le contraire du dernier match dans lequel Ramesse avait l’air bourré comme un coing, entre autres.

En cas de victoire ce soir, les Mavs iront défier le Thunder en demi-finales de conférence pour une série aussi originale qu’excitante, alors que les Clippers n’auront plus qu’à organiser le transfert de leurs cadres vers l’EHPAD (doré) le plus proche. A eux de nous faire mentir car, nous, un Game 7, on n’attend que ça !