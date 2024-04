En Playoffs mieux vaut être prêt. Certains le sont, d’autres moins, et au final l’écart peut alors flirter avec les 30 points. C’est ce qu’il s’est passé cette nuit à Los Angeles entre les Clippers et les Mavericks, et dans cette série équilibrée sur le papier… le Game 1 ne le fut donc pas du tout. 1-0 Clippers !

Les Mavericks étaient sur une dynamique proprette, et les Clippers un peu dans les choux du fait de l’absence de leur leader Kawhi Leonard. Seuls contre tous les pronostics, les hommes de Tyronn Lue se sont donc sentis investis de la mission de nous faire taire. Mission accomplie et avec la manière, à tel point que l’ombre de The Claw ne s’est littéralement jamais faite ressentir. Ivica Zubac dispute désormais à Wilt Chamberlain le statut de meilleur pivot offensif de l’histoire alors qu’il a déjà dépassé Bill Russell dans les rankings défensifs, Terance Mann a été fondamental des deux côtés du terrain, et Paul George a souvent été maladroit mais il a montré sur quelques séquences que ses jambes de 20 ans étaient toujours là.

Nos deux coups de cœur sur ce match ? La connexion 2017-18 Russell Westbrook / James Harden, intraitable et nous rappelant par moments quels fabuleux joueurs ils avaient été, quels fabuleux joueurs ils sont encore capables d’être. Un James Harden létal du parking et à la distribution, en défense également (!), un Russell Westbrook comme d’habitude survitaminé mais ce soir dans le sens du vent, avec des tirs du parking, des passes lasers et des alley-oops convertis, comme à la belle époque.

En face ? Une belle déception slovène, avec un Luka Doncic vociférant ça et trottinant là avant de scorer souvent dans le vent en deuxième mi-temps, et un Kyrie Irving qui aura lui aussi mis une mi-temps (de trop) pour se réveiller. 56-30 à la pause pour les Angelinos, 8 pions inscrits par les Texans au deuxième quart après un premier acte dans lequel les Clippers avaient déjà donné le ton, records de nullités atteints pour le FC Luka.

Les intérieurs de Dallas ont pris un bouillon terrible face au yéti croate des Clippers, Steve Ballmer va pouvoir se faire une incroyable soirée blanche (on parle de noix de coco bien sûr) en repensant à l’upgrade possible au retour potentiel de Kawhi, et sur ce premier match on aura en tout cas eu cette confirmation : quoiqu’il arrive cette série aura de l’intérêt. Le “retour” des Mavs en fin de match n’aura pour effet que de nous faire suivre la fin du match au lieu d’aller prendre une douche, merci bien.

Pour débuter une campagne de Playoffs il faut être prêt, les Mavs ne l’étaient pas et les Clippers l’étaient. Victoire L.A., 1-0 L.A., bravo L.A., et rendez-vous mardi soir pour l’Acte 2 !