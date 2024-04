James Harden et Paul George, un duo étincelant pour guider les Clippers lors du Game 4

Auteurs de très grosses prestations individuelles lors du Game 4 face aux Mavericks, James Harden (33 points, 6 rebonds, 7 passes à 12/17 au tir) et Paul George (33 points, 6 rebonds, 8 passes, 4 interceptions) ont permis aux Clippers d’arracher le match malgré une énorme frayeur scénaristique. Des paniers de dingue dans le money time, qui rappellent pourquoi ces joueurs sont uniques.

Nos esprits animés par un savant mélange d’excitation et de fatigue accumulée se sont amusés à imaginer un maillot des Rockets sous la tunique des Clippers portée ce soir par James Harden. Ramesse a pondu une partie de très haut standing, mixée entre les tirs rentrés lors du début de match tout feu tout flamme de Los Angeles et les points capitaux récupérés de sang froid lors du money time. Il fallait quelqu’un pour répondre aux tours de passe-passe de Kyrie Irving (40 points), son ancien coéquipier chez les Nets s’est porté volontaire avec autorité.

Ce SHOOT DE PAUL GEORGE pic.twitter.com/i51VY9Kczp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Et il n’a pas été tout seul. Si la Barbe a scellé le match, c’est Paul George qui a mis les Clippers dans un fauteuil pour assurer la victoire. Le match de Paulo s’est réalisé en deux temps, avec une entame absolument monstrueuse (26 points en 15 minutes, mdr) puis une gueule de bois immédiate qui l’a mis en retrait jusqu’en fin de 3e quart. C’est à ce moment que Playoffs P s’est a nouveau éveillé, pour ensuite inscrire un tir complètement fou depuis le corner, au bout d’une séquence de dribble dont on ne voyait aucune solution logique. Et effectivement, la solution n’a pas été logique, mais plutôt magique.

James Harden et Paul George ce soir :

66 points

12 rebonds

15 passes

23/36 au tir

11/15 à trois points

9/12 aux lancers francs

Du shotmaking et de la création à faire tomber des têtes. Chef d’œuvre à deux.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024



Lorsqu’ils jouent ainsi, les leaders offensifs des Clippers sont très compliqués à aller chercher. Actions décisives, leadership, autorité et sang froid dans les moments chauds. L’absence de Kawhi est bien sûr préjudiciable, mais Harden et George ont pris le relai avec brio. Une masterclass a deux qui doit rappeler que les Voiliers sont très loin d’être une équipe de second rang, car ils possèdent des joueurs formés par et pour les grands moments.