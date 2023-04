Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Heat – Mavericks : 129-122

– Mavericks : 129-122 Pelicans – Clippers : 122-114

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Heat et Pelicans : pas difficile d’analyser cette nuit à deux matchs. Les gagnants ? Miami, qui continue de souffler le chaud et le froid et qui voit les Nets et leur sixième place à l’Est se rapprocher grâce à leur victoire contre Dallas, merci Jimmy Butler. Les Pels ? Victoire face aux Clippers, victoire face à un concurrent direct, et NOLA n’a plus qu’un simple play-in comme objectif mais bien les Playoffs puisque les voici à seulement une petite victoire de leurs victimes de la nuit. C’est CHAUD !

Mauvaise opération du jour – Mavericks et Clippers : deux équipes avec de grosses ambitions, mais pour les Mavs et les Clippers la fin de saison régulière s’annonce sous haute tension. Les Mavs ont perdu hier à Miami, n’ont pas capitalisé sur la défaite du Thunder la veille et voici qu’ils restent accrochés à cette bien moche onzième place. Les Clippers ? On parlait de potentiel Top 4 il y a encore quelques jours mais c’est carrément leur place en Playoffs qu’il faudra défendre becs et ongles la semaine prochaine, car les Pels (et les Lakers) se rapprochent dangereusement…

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Heat – Mavs

2h30 : Pelicans – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Pelicans, Lakers, Wolves ou Thunder

Grizzlies – Pelicans ou Lakers

Kings – Clippers

Suns – Warriors

Play-in tournament : Pelicans – Lakers et Wolves – Thunder