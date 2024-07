Ce vendredi soir, les yeux du monde entier étaient fixés sur la France avec la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. Parmi les moments qu’on attendait avec impatience ? LeBron James en tant que porte-drapeau des États-Unis. Par ici toutes les images !

Team USA en route pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Nous y sommes les amis ! 🔥🔥pic.twitter.com/6FXOEvjqim

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 26, 2024

LeBron sur ce que les JO de Paris représentent pour lui :

"Un moment spécial non seulement pour la France mais pour tous les olympiens qui sont ici."

🇫🇷🥰👑pic.twitter.com/wLgoeDUlYK

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 26, 2024

Ils vont arriver ! https://t.co/zCn5DnSVX7

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 26, 2024

Sailing down the Seine repping @teamusa. 🇺🇸#OpeningCeremony x @KingJames pic.twitter.com/ssAeS6aPjx

— USA Basketball (@usabasketball) July 26, 2024

LeBron avec le drapeau américain ! 🇺🇸👑 pic.twitter.com/5NnjwELz2X

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

A votre avis il se dit quoi KD ?? 😂😂 https://t.co/qS9VmBGGyC

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 26, 2024

#Paris2024 | 🔥 LES ETATS-UNIS AVANT LA FRANCE 🇺🇸

La délégation américaine largement représentée avec en tête LeBron James accompagné de Coco Gauff 🏀🎾

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/Xa9Dyzii5m

— francetvsport (@francetvsport) July 26, 2024

LeBron and Coco leading the way as Team USA cruises down the Seine. 🫡

📺 #ParisOlympics Opening Ceremony on NBC and Peacock pic.twitter.com/JUBuL2It10

— NBC Sports (@NBCSports) July 26, 2024

Ma note de la soirée : pic.twitter.com/jByGQPshR1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Sources image : franceTV / NBC Sports / Team USA