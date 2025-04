Le Orlando Magic a remporté un match extrêmement important face aux Atlanta Hawks (119-112). Ils ne leur manque plus qu’une victoire pour s’assurer la septième place de la Conférence Est et ainsi être en très bonne position pour le Play-In. Belle performance de Paolo Banchero avec 33 points et 10 rebonds.

Dans le deuxième quart-temps de cette rencontre entre le Magic et les Hawks, Orlando s’est envolé en prenant 10 points d’avance. Ils ne les ont plus jamais lâché. Un match maîtrisé de bout en bout qui fait beaucoup de bien à la franchise floridienne à l’approche du Play-In.

Paolo Banchero (33 points, 10 rebonds et 4 passes décisives) a été dominant dans la raquette. Il a été bien accompagné par son acolyte de toujours, Franz Wagner, qui a lui compilé 22 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Paolo Banchero vs. ATL:

33 PTS*

10 REB

4 AST

50% FG

*20th straight game with 20+ points pic.twitter.com/Tp2CIpRowH

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 9, 2025

En face Onyeka Okongwu a réussi un de ses meilleurs matchs en carrière avec 30 points et 14 rebonds mais ça n’a pas suffi. Zaccharie Risacher est resté plutôt discret.

En remportant ce match, le Magic s’est presque assuré la septième place de la Conférence Est. Avec deux victoires d’avance et le tie-breaker (il reste une confrontation directe) sur les Hawks à trois rencontres de la fin, il ne leur manque plus qu’un succès pour clore l’affaire.

Ils affronteront les Pacers, les Celtics et les Hawks en cette fin de saison. Les deux premières franchises citées n’ont plus rien à jouer dans cette régulière, il ne serait pas surprenant de voir le Magic rapidement finir le travail.