Les Cavaliers assurent la première place de la Conférence Est !

Largement victorieux des Bulls cette nuit (135 – 113), les Cleveland Cavaliers verrouillent définitivement la première place de la Conférence Est. Une première depuis presque 10 ans.

Privés de Donovan Mitchell cette nuit, les Cavs ont enfin retrouvé la domination qui les a caractérisés tout au long de la saison. Résultat : un bon gros blowout, 135 – 113, contre des Bulls qui ont dû composer sans Coby White, Josh Giddey et d’autres encore. La première marche du podium de la Conférence Est est enfin verrouillée.

Eh oui, “enfin” car ce qui devait être une balade de santé étant donné leur avance à la mi-mars, s’est transformé en longue attente pour la Cavs Nation qui voyait son équipe débarqué en tongs tous les soirs et perdre des matchs qu’ils n’auraient jamais dû lâcher. Mais ça y est, Darius Garland a décidé de mettre un terme à cette attente. 28 points à 59% au tir et 60% derrière l’arc contre les Taureaux pour “DG the PG”.

Un accomplissement collectif qui rappelle de bons (très bons) souvenirs. La dernière fois que les Cavs se sont pointés en Playoffs à la tête de leur Conférence, c’était en 2016, l’année du seul et unique titre de la franchise. Est-ce que l’exploit se répètera encore une fois cette année ? En tout cas, l’espoir est assez grand pour faire rêver tout l’Ohio.