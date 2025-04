Quel beau match au Madison Square Garden ! Les New York Knicks ont longtemps cru à un beau succès face aux Boston Celtics avant que Jayson Tatum n’envoie les deux équipes en prolongation et que Kristaps Porzingis ne tue la rencontre. Victoire 119 à 117 !

On le sait, les New York Knicks ont énormément de mal face aux équipes du Top 3 de chaque conférence depuis le début de saison, alors même s’ils ne jouent plus rien ou presque en cette fin de régulière, une victoire face aux Boston Celtics aurait donné de la confiance à moins de deux semaines des Playoffs. Et il y ont cru jusqu’au bout…

Mais à 2,9 secondes de la fin, et alors que les locaux menaient de 3 points, Jayson Tatum a envoyé un shoot exceptionnel pour envoyer les deux équipes en prolongation !

QUEL SHOOT CLUTCHISSIME DE JAYSON TATUM !!! 😍

Prolongation au Madison Square Garden. pic.twitter.com/r4DPhP1NZ4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

Et en overtime, celui qui a tué le match, c’est celui qui a été bouillant tout au long de la rencontre. Krstaps Porzingis a eu envie de montrer à Karl-Anthony Towns qu’il n’était pas le Big Man avec le meilleur shoot de tous les temps. Le Letton a été exceptionnel avec 34 points, 4 rebonds et 3 passes décisives à 11/19 au tir et 8/13 de loin dont ce dernier énorme dagger !

LE DAGGER DE KRISTAPS PORZINGIS 🚨🚨🚨

34 points et 8 paniers derrière l’arc pour le Letton contre sa première équipe en NBA ! 👏 pic.twitter.com/0rHHrJgCY8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

En face les Knicks n’ont pas du tout démérité. Ils paient un troisième quart-temps plutôt loupé, mais ont été solides le reste de la rencontre. Une belle première mi-temps mais surtout, une force mentale pour revenir en fin de match et repasser devant juste avant la sirène et un ailier aux longs bras.

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles dans la Big Apple puisqu’en plus du bon match de Karl-Anthony Towns (34 points et 14 rebonds), Jalen Brunson a retrouvé du rythme pour son deuxième match depuis son retour de blessure ( 27 points et 10 passes décisives).

Carmelo Anthony s’est régalé devant la rencontre. L’ancienne star de New York était présente et a célébré son intronisation au Hall-of-Fame avec les fans.

pic.twitter.com/VUgbo3VGWs https://t.co/OCvJjoVpte

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

Les Boston Celtics sont assurés de terminer 2e à l’Est tandis que les Knicks ont d’immenses chances de finir 3e. Les deux équipes pourraient donc se recroiser en demi-finale de conférence !