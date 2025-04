Le titre est poli, car au-delà de la remontée, c’est surtout un choke monumental que viennent de faire les Minnesota Timberwolves dans ce dernier quart-temps face aux Milwaukee Bucks. Victoire 110 à 103 des locaux avec un run de 34 à 3 en fin de match. Lunaire !

Tout se passait bien dans le meilleur des mondes pour les Minnesota Timberwolves face aux Milwaukee Bucks. Rapidement, les visiteurs ont pris 10 points d’avance, limitant Giannis Antetokounmpo toute la première mi-temps. Ils grimeront même à +20, puis +24 à 10 minutes de la fin du match. Et là… patatra.

Quel choke MONUMENTAL des Wolves. 🥶🥶🥶

À 10 minutes de la fin, ils menaient 95 à 71 face aux Bucks…

Run de 34 à 3 de Milwaukee, victoire finale 110-103 ! 😱🤯 pic.twitter.com/d2927adDVc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

Ce n’est presque pas un abus de dire qu’à partir de ce moment-là, les Loups sont devenus incapables de faire la moindre passe. Le pertes de balles se sont enchainées à la vitesse des paniers de Milwaukee et petit à petit, les Daims ont fait leurs nids. Ils ont prit la position de chasseurs, un comble et sont parvenus, à la surprise générale, à infliger un 34 à 3 à leurs adversaires pour repasser en tête.

Giannis Antetokounmpo (23 points, 13 rebonds et 10 passes décisives) s’est bien réveillé, mais l’homme de cette fin de match, c’est sans doute Kevin Porter Jr. Avec 12 unités dans le dernier quart-temps, il a réveillé les siens et est entré dans la tête de ses adversaires, notamment Rudy Gobert.

Ça chauffe entre Rudy Gobert et Kevin Porter Jr ! 🥊🍿pic.twitter.com/zHPVPTIOAW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

En face, Anthony Edwards a commencé à trop forcer (10/27 au tir), Julius Randle a pondu 12 dernières minutes à montrer dans toutes les écoles de cirque et personne n’a su relever la barre.

Dans une Conférence Ouest aussi serrée, cette défaite pourrait bien pousser les Minnesota Timberwolves vers le Play-In en fin de saison. Difficile, alors qu’ils avaient plus que jamais le match en main.

Plus grosse remontée de la saison des Milwaukee Bucks, plus gros choke (même si ce n’est pas quantifiable) des Loups et un impact certain sur le classement, cette rencontre était divertissante !