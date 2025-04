Shai Gilgeous-Alexander (42 points) et le Thunder tiennent leur revanche sur les Lakers

Après s’être pris une sacrée rouste dimanche soir contre les Lakers, le Thunder était attendu revanchard cette nuit contre ces mêmes Angelinos. Mission accomplie, victoire d’OKC 136 à 120 grâce à du gros Shai Gilgeous-Alexander et un collectif qui s’est remis à faire les efforts.

Les Lakers voulaient faire le casse du siècle en prenant deux matchs coup sur coup chez le Thunder, mais Shai Gilgeous-Alexander et compagnie en ont décidé autrement. Dans un match sous haute tension pendant trois quart-temps et demi, les soldats de l’Oklahoma ont resserré leur défense, provoquant 18 balles perdues pour les pourpre et or, dont 9 sur interceptions. OKC retrouve donc le chemin de la victoire : 136 – 120.

That home court energy 😤 pic.twitter.com/h4PU52Hpq0

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 9, 2025



Le potentiel futur MVP a été énorme tout le long du match. 42 points, 6 rebonds, 6 assists pour Shai, toujours avec l’efficacité qu’on lui connait, 54% au tir et 56% derrière l’arc. Mais au global, c’est tout le collectif Thunder qui a répondu présent. 50% d’efficacité et 49% à 3 points pour toute l’équipe. À ce niveau là, autant shooter avec la tête pour voir si ça marche.

Malheureusement, l’écart du match s’est creusé… après une décision arbitrale. Au milieu du dernier quart-temps, Luka Doncic s’est fait exclure par l’arbitre pour une seconde faute technique. Le joueur prétend qu’il était seulement en train de répondre à un fan en bord terrain, mais l’arbitre l’a pris pour lui, et a décidé de signer la fin de son match.

Dommage pour des Lakers qui semblaient bien dans le coup jusqu’à l’exclusion de leur Slovène préféré. La tension ne va pas redescendre tout de suite, puisque les Angelinos rejoueront dès cette nuit… à Dallas.