Course aux Playoffs : les Wolves ont fait dans la colle

La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin la Conférence Ouest qui nous donne des sueurs et la mauvaise opération des Wolves.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Grizzlies : 100 – 124 (stats)

: 100 – 124 (stats) Cavaliers – Bulls : 135 – 113 (stats)

– Bulls : 135 – 113 (stats) Pacers – Wizards : 104 – 98 (stats)

– Wizards : 104 – 98 (stats) Magic – Hawks : 119 – 112 (stats)

– Hawks : 119 – 112 (stats) Nets – Pelicans : 119 – 114 (stats)

– Pelicans : 119 – 114 (stats) Knicks – Celtics : 117 – 119 (stats)

: 117 – 119 (stats) Bucks – Wolves : 110 – 103 (stats)

– Wolves : 110 – 103 (stats) Thunder – Lakers : 136 – 120 (stats)

– Lakers : 136 – 120 (stats) Suns – Warriors : 95 – 133 (stats)

: 95 – 133 (stats) Clippers – Spurs : 122 – 117(stats)

La petite règle concernant les tie-breakers :

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les classements :

JUSTE ICI !

Bonne opération du jour : Warriors

Ils ne bougent pas au classement mais ils restent les gagnants de la nuit. En massacrant les Suns 133 – 95, les Warriors se sont remis dans le bon sens après une défaite compliquée contre Houston. Cette nouvelle victoire vient sauver les hommes de la Baie d’une glissade jusqu’au Play-in, en plus d’entretenir l’espoir d’une montée au classement, puisqu’ils se retrouvent avec le même bilan que les Clippers et les Nuggets. Leur affrontement avec la franchise californienne lors de la dernière journée de saison régulière, pourrait bien décider de leur sort.

Mauvaise opération du jour : Wolves, Suns

Un des grands perdants se trouvaient face aux grands gagnants cette nuit. Les Suns se sont fait humilier en prenant presque 40 points d’écart dans la tronche par Stephen Curry et ses copains, mais si seulement ce n’était que ça. Avec cette nouvelle défaite, la franchise de l’Arizona est presque officiellement éliminée de la course à la post-season, il faudrait un miracle.

Les Wolves sont dans une meilleure posture, mais en chokant misérablement contre les Bucks, ils ont reculé à la huitième place au classement. Ils ont un match de retard sur les équipes de 3 à 7 ! Cette défaite pourrait donc bien peser en fin de saison.

Les affiches de la nuit prochaine :

1h : Magic – Celtics

1h : Wizards – Sixers

1h30 : Mavericks – Lakers

1h30 : Raptors – Hornets

2h : Bulls – Heat

3h : Jazz – Trail Blazers

4h : Warriors – Spurs

4h : Suns – Thunder

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Clippers – Nuggets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Magic, Hawks, Bulls ou Heat

Celtics – Magic ou Hawks

Knicks – Pistons

Pacers – Bucks

Play-in tournament :

Magic – Hawks

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Wolves, Grizzlies, Kings ou Mavericks

Rockets – Wolves ou Grizzlies

Lakers – Warriors

Clippers – Nuggets

Play-in tournament :