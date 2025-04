Cette nuit, six Français étaient sur les parquets en NBA et celui qui s’est le plus illustré, c’est Alexandre Sarr. le jeune pivot a donné du fil à retordre aux Indiana Pacers avec un gros double-double !

Résultat de la nuit :

Hornets – Grizzlies : 100 – 124 (stats)

: 100 – 124 (stats) Cavaliers – Bulls : 135 – 113 (stats)

– Bulls : 135 – 113 (stats) Pacers – Wizards : 104 – 98 (stats)

– Wizards : 104 – 98 (stats) Magic – Hawks : 119 – 112 (stats)

– Hawks : 119 – 112 (stats) Nets – Pelicans : 119 – 114 (stats)

– Pelicans : 119 – 114 (stats) Knicks – Celtics : 117 – 119 (stats)

: 117 – 119 (stats) Bucks – Wolves : 110 – 103 (stats)

– Wolves : 110 – 103 (stats) Thunder – Lakers : 136 – 120 (stats)

– Lakers : 136 – 120 (stats) Suns – Warriors : (stats)

: (stats) Clippers – Spurs : 122-117 (stats)

Tidjane Salaün

Peut-être le meilleur joueur des Charlotte Hornets cette nuit, le Rookie confirme sa bonne fin de saison contrairement à son équipe. Il est passé proche d’un double-double avec 13 points, 9 rebonds et 3 passes décisives à 3/7 de loin et 4/8 aux lancers. Avec plus d’adresse sur la ligne, ça aurait été parfait.

Tidjane Salaün side-step three 🎯

(🎥 : @hornets)pic.twitter.com/ceSPL3tD6T

— Ball Time (@BallTimee) April 8, 2025

Moussa Diabaté

Lui-aussi a été plutôt en vue pour Charlotte. Il joue moins depuis le transfert avorté de Mark Williams et l’arrivée de Jusuf Nurkic, mais sait profiter de ses opportunités. En 17 minutes, le pivot a compilé 10 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre à 5/6 au tir et 0/1 de loin.

Zaccharie Risacher

Soirée compliquée pour le numéro 1 de la dernière Draft. Dans un match déterminant face au Orlando Magic, il a été assez timide et peu utilisé par son entraîneur. 8 points, 1 rebond et 1 passe en 16 minutes à 3/6 au tir et 2/3 de loin. Avec plus de confiance de Quin Snyder, qui sait…

Alexandre Sarr

Lui-aussi pâti des décisions de son coach. Alexandre Sarr n’était pas sur le terrain lors du money-time alors qu’il a compilé 20 points, 12 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres à 8/17 au tir, 1/6 de loin et 3/3 aux lancers. Le pivot monte sévèrement en pression avant la saison prochaine.

Rudy Gobert

En plus d’une performance assez moyenne, le pivot a perdu ses nerfs face à Kevin Porter Jr dans un moment ou son équipe avait absolument besoin de sang froid. Il est aussi coupable du choke dingue des Timberwolves. Sa ligne de stats ? 6 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 interception à 3/4 au tir.

Ça chauffe entre Rudy Gobert et Kevin Porter Jr ! 🥊🍿pic.twitter.com/zHPVPTIOAW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2025

Nicolas Batum

L’ailier a fait ce qu’il sait faire de mieux. Courir, fluidifier le jeu et envoyer des bombes derrière l’arc. 9 points, 2 rebonds et 1 interception à 3/5 de loin contre les Spurs pour l’ancien capitaine de l’Équipe de France. Toujours aussi régulier et fiable.

