Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin les Wizards essayent d’aller chercher le Jazz.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Grizzlies : 100 – 124 (stats)

: 100 – 124 (stats) Cavaliers – Bulls : 135 – 113 (stats)

– Bulls : 135 – 113 (stats) Pacers – Wizards : 104 – 98 (stats)

– Wizards : 104 – 98 (stats) Magic – Hawks : 119 – 112 (stats)

– Hawks : 119 – 112 (stats) Nets – Pelicans : 119 – 114 (stats)

– Pelicans : 119 – 114 (stats) Knicks – Celtics : 117 – 119 (stats)

: 117 – 119 (stats) Bucks – Wolves : 110 – 103 (stats)

– Wolves : 110 – 103 (stats) Thunder – Lakers : 136 – 120 (stats)

– Lakers : 136 – 120 (stats) Suns – Warriors : 95 – 133 (stats)

: 95 – 133 (stats) Clippers – Spurs : 122 – 117 (stats)

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Hornets, Wizards, Pelicans, Spurs

L’étau se resserre pour la première place du très grand Tankathon. Les Wizards reviennent à une petite défaite du Jazz, leader de ce classement, en nous offrant une masterclass de tanking. Trois quarts-temps à la tête de leur match, ça joue encore une partie du quatrième et ça s’effondre bien comme il faut dans les deux dernières minutes, un seul mot : CLUTCH. Les Pelicans et les Spurs, dans un autre registre, ont essayé de faire comme s’ils étaient de bonne foi en entamant un faux comeback en fin de match contre les Nets et les Clippers. Tandis que les Hornets se sont tout simplement laissés humilier par les Grizzlies. Encore une belle soirée pour les adeptes de tanking.

Mauvaise opération du jour : Nets

Ils avaient pourtant fait le coup aux Raptors il y a quelques jours, cette fois, les Nets sont bien le dindon de la farce. Dans un duel de tankeurs, Brooklyn a laissé NOLA s’en tirer avec la défaite tant convoitée. Heureusement, pas de répercussions, les Nets conservent leur top 6 et ont trois défaites d’avance sur leur poursuivant, les Raptors.

Les affiches de la nuit prochaine :

1h : Magic – Celtics

1h : Wizards – Sixers

1h30 : Mavericks – Lakers

1h30 : Raptors – Hornets

2h : Bulls – Heat

3h : Jazz – Trail Blazers

4h : Warriors – Spurs

4h : Suns – Thunder

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Clippers – Nuggets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon