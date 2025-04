Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin le Jazz montre à tout le monde qui est le patron cette saison.

Les résultats de la nuit :

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Wizards, Pelicans, Hornets, Nets

On commence à y voir très clair dans le bas du classement, donc dans le haut du cultissime Tankathon. Le Jazz en a pris 147 dans une masterclass face aux Hawks et devrait logiquement être accompagné sur le podium de la hype par les Wizards et les Hornets, chacun culbutés cette nuit par les Celtics et les Bulls. Derrière, les Pels ont perdu en faisant croire qu’ils allaient gagner contre les Bucks et devraient finir quatrièmes en partant de la fin, tandis que les Nets ont mis la main sur la sixième place avec une défaite intelligente contre Toronto. La huitième place échouera enfin chez les Spurs, l’espoir fait vivre quant à un potentiel first pick pour accompagner Wemby.

Mauvaise opération du jour : Raptors

En allant gagner à Brooklyn, ils ont perdu leur dernière chance de se rapprocher des Nets et termineront donc à une honnête septième place en partant de la fin. Il y avait certes “mieux” à faire avec un franchise player aussi adroit que Shaquille O’Neal à 3-points et une star dont le nom se dit “zizi” en français, mais Toronto garde toutes ses chances de faire une “Hawks Risacher” ou une “Pels Zion” à la Lottery.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Kings

1h30 : Heat – Sixers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

