Bryson Graham, nouveau Président des opérations basket des Bulls !

Après les licenciements d’Arturas Karnisovas et Marc Eversley, les Chicago Bulls cherchaient un nouvel homme présidentiel pour diriger le Front-Office. Bryson Graham, ancien des New Orleans Pelicans et des Atlanta Hawks a été intronisé au poste de Président des opérations basket.

Les Chicago Bulls repartent d’une page blanche cet été. Arturas Karnisovas et Marc Eversley ont pris la porte avant que Billy Donovan ne décide de laisser cette parenthèse de sa vie derrière lui. Les décisions très importantes vont se succéder et la première a déjà été prise.

Shams Charania a annoncé que le nouveau Président des opérations basket de la franchise de l’Illinois serait Bryson Graham.

🚨 Bryson Graham, nouveau président des opérations basket des Chicago Bulls.

Il est passé, avant ça, par les Front-Offices des Hawks et des Pelicans ! https://t.co/iVktQALRu2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Cet ancien basketteur universitaire, qui a désormais 39 ans, a gravi tous les échelons dans les bureaux NBA avant d’accéder à cette position. Il a commencé comme stagiaire aux New Orleans Pelicans avant de devenir directeur du développement des joueurs, de travailler sur les opérations basket-ball puis coordinateur vidéo, coordinateur du recrutement et directeur du recrutement. Au total il est resté 15 ans en Louisiane avant de passer 12 mois chez les Atlanta Hawks en tant qu’assistant du General Manager.

Il est vu comme un excellent scout et a été à l’origine de beaucoup de bonnes décisions à la Draft des Pelicans : Nickeil Alexander-Walker, Naji Marshall, Herb Jones, Trey Murphy III, Jose Alvarado, Dyson Daniels ou encore Yves Missi. Plus récemment il s’est également fait remarquer en arnaquant sa franchise de toujours en récupérant le choix du premier tour de New Orleans avec Atlanta.

Bryson Graham semble donc avoir le nez fin et être capable d’avoir un impact sur des transferts importants. Maintenant, tout ne peut pas être rose, sur son C.V, en ayant travaillé 15 ans dans une des franchises avec le moins de succès de la Ligue, mais pour la première fois, à Chicago, ce sera lui l’ultime décisionnaire, reste à voir ce qu’il va en faire.

OFFICIAL: We have named Bryson Graham as Executive Vice President – Basketball Operations.

Welcome to Chicago, Bryson! pic.twitter.com/8vRUoS0uEa

— Chicago Bulls (@chicagobulls) May 4, 2026

Il a désormais l’un des postes les plus excitants de NBA : ramener la mythique franchise des Chicago Bulls en haut de l’affiche.