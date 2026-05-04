NBA Playoffs – Thunder vs Lakers : les pronostics de la rédaction

La série entre le champion en titre et une franchise historique, c’est parti ! Pour la deuxième demi-finale à l’Ouest, le Thunder devra passer outre les Lakers, équipe diminuée mais joliment sortie de son premier tour contre des Rockets amorphes. Le champion en titre doit continuer de défendre son dû, et la rédaction… bascule en faveur d’une équipe qui joue en bleu.

Par ici la preview de la série, signée par la rédaction TrashTalk !

Nico M.

Gros respect aux Lakers pour avoir déjoué les pronos face aux Rockets. Gros respect à LeBron pour continuer de redéfinir les limites de la longévité en NBA. Mais là, ça s’annonce tout simplement mission impossible face au Thunder. Luka Doncic ratera les premiers matchs de la série et peut-être l’intégralité de cette dernière, Oklahoma City a déroulé au premier tour, et les Lakers n’ont plus la chance d’affronter une équipe aussi pauvre tactiquement que les Rockets. On surveillera le statut de Jalen Williams mais le Thunder a tout ce qu’il faut pour ne laisser AUCUNE chance à Los Angeles : défense, impact physique, profondeur, Shai Gilgeous-Alexander… ça risque d’être violent, comme en saison régulière. Thunder 4, Lakers 0.

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,00.*

Nico V.

Tactiquement, JJ Redick a joué avec l’honneur d’Ime Udoka lors du premier tour, en l’humiliant tout au long de la série. Dans cette demi-finale, il risque néanmoins de tomber sur un os : Mark Daigneault. Et sur une équipe de titans : le Thunder. Difficile de voir les Lakers tirer leur épingle du jeu dans cette confrontation, OKC étant bien trop équipé sur chaque secteur clé du jeu. Hormis un retour rapide de Luka Doncic couplé à un LeBron James pondant la série de sa vie, ça ne peut pas se faire autrement que très vite. Thunder 4, Lakers 1

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,70.*

Robin

Bravo les Lakers pour le premier tour, mais au moment de jouer les Rockets, c’est plus facile d’affronter des salades que des fusées. Je pourrais passer mon paragraphe à terminer Houston, mais il paraît que ce n’est pas le sujet… Face aux champions en titre, il n’y aura pas Alperen Sengun, mais Shai Gilgeous-Alexander. Josh Okogie ne jouera pas 20 minutes par matchs. Reed Sheppard n’aura pas les ballons dans le money-time. Ime Udoka ne donnera pas des conférences de presse catastrophique. Bon… au final j’ai terminé Houston pendant tout le paragraphe, désolé. Thunder 4, Lakers 0

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,00.*

Tim

Les Lakers ont été héroïques, LeBron James a prouvé une nouvelle fois que la couronne n’était pas prête de quitter sa tête, et aussi fort que j’aimerais le voir continuer d’éblouir la planète NBA, l’idylle risque de bien vite se terminer. OKC c’est à des années lumières de Houston en terme d’adversité, le Thunder n’a fait qu’une bouchée des Suns qui pourtant donnaient le maximum pour éviter de se faire humilier. Sans Luka Doncic en plus de ça côté Los Angeles, j’ai beau être un très grand LeBron Believer, il faut se rendre à l’évidence. À contre-coeur et en espérant que le King me fasse passer pour un menteur. Thunder 4, Lakers 0

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 4-0, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,00.*

Jules

Je suis d’humeur science-fiction ce matin… Le Thunder prendra le Game 1, je vous l’accorde. Le Game 2 verra un Austin Reaves en coller 40 minimum et la série reviendra à L.A. à 1-1, à la surprise générale. Les Games 3 et 4 seront répartis (le 3 pour OKC avec un blowout et le 4 pour les Lakers avec un Bronbron énervé : triple double pour papi). Le Game 5 sera la plus grande surprise de ces Playoffs avec une victoire des Angelinos en prolongation à OKC et, tenez-vous bien… Luka Doncic reviendra dans le Game 6 (ou 7) avec un « comeback game » historique à 50 pions pour envoyer Los Angeles en finales de conf’ ! Vous avez aimé mon film ? Thunder 2, Lakers 4

P.S. : ceci est réalisé par des professionnels, à ne pas reproduire chez vous !

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 22,00.*

Clément

JBravo aux Lakers, qui ont réussi une belle performance en sortant des Rockets (pas si) enquiquinants (que ça), mais là, on passe aux choses sérieuses et l’heure de la fin de la récréation a été sonnée par le Thunder, qui sera tout simplement trop fort. SGA ne fait que préchauffer, un peu comme nous quoi, mais surtout l’effectif du Thunder n’a peur de personne, deux et deux font quatre et jaune et bleu font vert aussi pour votre information. LeBron James a encore quelques tours dans sa besace, mais l’heure tourne et le chrono appartient désormais à un jeune Canadien du nom de Shai Gilgeous-Alexander. Au moins ça devrait aller vite, une exécution en règle pour abréger les souffrances des Angelinos. Thunder 4 – Lakers 1

Pour le pronostic Thunder – Lakers : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 2,70.*