Les Detroit Pistons ont remporté trois rencontres consécutives pour renverser l’Orlando Magic. Ce dimanche soir, Cade Cunningham et ses coéquipiers ont dominé le Game 7 (116-94) malgré un excellent Paolo Banchero. Direction les demi-finales de Conférence après la première série de Playoffs remportée depuis 2008.

Le suspense aura duré un quart-temps et demi. Paolo Banchero est entré dans ce septième match comme une superstar en inscrivant les 11 premiers points de son équipe et 23 avant même la mi-temps, mais ce n’était pas assez pour répondre au collectif des Detroit Pistons.

Car si Cade Cunningham (32 points et 12 passes au coup de sifflet final) a ouvert la voie pour les siens, le leader du Michigan a été moins esseulé que celui de Floride. Tobias Harris, notamment, a été déterminant avec 17 unités dans le second quart-temps. Un coup de chaud qui a propulsé les hommes de J.B. Bickerstaff vers la victoire.

Le gros coup de chaud de Tobias Harris, potentiel tournant du match et donc de la série !pic.twitter.com/xHCToY7NZB

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Au retour du vestiaire les deux leaders ont continué à briller et ont été parfaitement accompagnés par Daniss Jenkins, enfin dans sa série. L’écart ne s’est jamais resserré.

Le Magic a vraiment laissé passé sa chance lors de la deuxième mi-temps du sixième match. Ce soir, ils n’ont pas livré une mauvaise performance, mais l’écart de talent entre les leaders et les huitièmes de la Conférence Est s’est enfin fait sentir. Les coéquipiers de Desmond Bane ne deviendront pas la septième équipe de l’histoire à réussir un tel upset. Il faut dire que même Jalen Duren a dominé sa match-up… une bonne nouvelle pour Detroit… moins pour Angel Reese.

🚨 VICTOIRE DES PISTONS 116-94 !

Menés 3-1, les Pistons valident leur remontada face au Magic en s’imposant logiquement dans le Game 7.

Cade Cunningham et Tobias Harris excellents, Daniss Jenkins hyper précieux en sortie de banc, Jalen Duren qui fait son meilleur match de la… pic.twitter.com/FXMUQyL2dE

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Malgré ces trois victoires consécutives, la franchise du Michigan n’a vraiment pas rassuré sur ce premier tour. Certaines assurances restent : Cade Cunningham est un patron, Ausar Thompson un démon en défense, mais les manques en variété offensive, en expérience et en régularité restent bien d’actualité.

Mais ce soir, rien ne peut empêcher les Pistons de célébrer. Ils ont remporté leur première série de Playoffs depuis 2008 ! 16 longues années d’attente qui se terminent enfin. Ils affronteront en demi-finales de Conférence les vainqueurs du septième match entre les Cleveland Cavaliers et les Toronto Raptors. En somme, une autre guerre physique et intense s’annonce…