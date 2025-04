Habitué aux passages répétés sur la ligne, Shai Gilgeous-Alexander n’a tiré aucun lancer-franc lors de la défaite du Thunder face aux Lakers ce soir. Cela n’était plus arrivé depuis.. 2021 !

Alors celle-ci, on ne l’avait pas vu venir. Avec 8,9 lancers en moyenne par match, Shai Gilgeous-Alexander est le second joueur à passer le plus de temps sur la ligne des lancers en NBA cette saison. Seul Giannis Antetokounmpo obtient plus de lancers.

Pourtant, ce dimanche soir, le Canadien n’a jamais été envoyé sur la ligne par les arbitres. C’est un petit événement car pour retrouver trace d’un match sans lancers pour SGA, il faut remonter à décembre 2021, face à son ex, les Clippers. On a donc une série de trois ans et demi qui s’arrête là.

Shai took 0 free throws today.

His first game with 0 free throws since 2021. pic.twitter.com/nDOUxJTjXs

Hormis ce détail, Shai aura été la seule étincelle du jour pour le Thunder. Avec 26 points et 9 passes, il aura tenté de sonner la charge en solitaire mais le manque de soutien et l’adresse diabolique des Angelinos aura transformé ce match en blowout. Shai n’a d’ailleurs même pas joué une minute dans le dernier quart-temps, ce qui a sans doute aidé à finir sa série sur la ligne.

