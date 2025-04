Maxime Raynaud en 10 dates marquantes

Maxime Raynaud souffle ses 22 bougies aujourd’hui. Pour l’occasion, TrashTalk revient sur le début de carrière du jeune pivot en 10 dates clés. Et il y a déjà pas mal de choses à dire pour un joueur qui ne passera professionnel que la saison prochaine…

#1 – Le premier affrontement avec Wemby

(6 mai 2018)

Maxime Raynaud se souvient très bien de la première fois qu’il a croisé Victor Wembanyama sur un parquet. C’était le 6 mai 2018, à Tain-l’Hermitage dans la Drôme, et c’est un souvenir un peu douloureux pour le Parisien. En finale des Championnats de France U15, Charenton fait jeu égal avec Nanterre en première mi-temps (39-41) avant de s’écrouler au retour des vestiaire. À 14 ans, Wemby n’est pas encore l’Alien mais il est déjà au-dessus des autres enfants de son âge. Il termine meilleur marqueur du match avec 20 points dont une flèche derrière l’arc. Déjà à l’époque, Victor ne veut pas rentrer dans des cases.

Maxime Raynaud n’est pas en reste. Déjà plus grand que ses coéquipiers, il est le leader offensif de son équipe (12 points) mais ne peut empêcher la défaite (60-87). TrashTalk a réussi à se procurer la feuille de match officielle (s/o Giovanni), on vous partage cette pièce d’histoire et les highlights de la rencontre juste en-dessous.

Avec son numéro 13, Maxime Raynaud regarde Victor Wembanyama droit dans les yeux et on reconnaît aussi Armel Traoré avec son numéro 10, lui aussi en double-digit dans cette finale (10 points). Enfin, l’actuel assistant coach des Hawks auprès de Zaccharie Risacher et en équipe de France, Bryan George, a fait du chemin depuis 2018 où il entraînait les U15 de la JSF Nanterre.





#2 – De l’Argent et des promesses

(du 9 au 17 août 2019)

Un an plus tard, Maxime Raynaud est sélectionné en équipe de France avec son coéquipier Armel Traoré pour disputer l’Euro U16 en Italie. Il commence très bien sa compétition avec 12 points à 6/8 au tir, 6 rebonds et 3 passes décisives lors d’un blowout face à la très faible Bosnie Herzégovine. Un peu plus discret par la suite, il repart de son premier tournoi international avec un belle médaille d’argent aux côtés d’une génération dorée (Victor Wembanyama, Ousmane Dieng, Adama Bal…).

#3 – Un practice viral en feat avec Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Vincent Poirier

(17 octobre 2020)

Le 27 octobre 2020, la chaîne YouTube JimmyBallers20 publie une vidéo qui devient instantanément virale. En pleine pandémie de COVID et à trois jours d’un nouveau confinement en France, les joueurs doivent continuer de s’entraîner en attendant le début de la saison 2020-21. De passage en France, les internationaux Rudy Gobert (Utah Jazz) et Vincent Poirier (Boston Celtics) organisent une session à huis-clos au Palais des Sports Maurice Thorez avec Victor Wembanyama et Maxime Raynaud, tous les deux espoirs à Nanterre.

Ce matin, Victor et Maxime ont eu la chance de s’entraîner avec @rudygobert27 et @viinze_17P 🔥🏀

Vidéos à venir 😬😬 #WeAreJSF pic.twitter.com/kSIMuSZq0j

— Nanterre 92 (@Nanterre92) October 17, 2020

Jeunes coéquipiers et voisins de pallier, Maxime et Victor deviennent rapidement amis. Leur 2-vs-2 face à des joueurs NBA ne fait que renforcer ce lien et booste immédiatement la cote du second en vue de la Draft NBA 2023. La vidéo cumule aujourd’hui plus de 9,2 millions de vues sur YouTube, en faisant peut-être l’un des entraînements les plus vus all-time.

#4 – Maxime Raynaud se montre à l’ANGT de Valence

(du 27 au 29 décembre 2020)

N’ayant pas eu la chance de se montrer à la Coupe du Monde U17 finalement annulée à cause de la pandémie, Maxime Raynaud saisit l’opportunité lors de l’ANGT de Valence opposant les meilleurs espoirs venus d’Europe du 27 au 29 décembre 2020. En l’absence de Victor Wembanyama, il en profite pour dominer la concurrence à l’intérieur.

Il termine le tournoi espagnol dans le Top 3 au scoring, au rebond et au contre, avec 14,5 points, 11,5 rebonds, 1,2 assist, 1,5 block et 1,5 interception de moyenne. Lors du dernier match de classement face à l’équipe hôte, il signe une perf retentissante et frôle le triple-double (14 points à 6/8 au tir, 18 rebonds et 7 passes décisives), marquant les esprits des scouts NCAA et NBA…

#5 – Dernier match en espoir

(8 mai 2021)

Lors de cette saison si particulière débutée le 12 décembre 2020 dans un climat sanitaire exceptionnel, Maxime Raynaud jongle entre les cours au Lycée Henri-IV et les mixtapes sur les parquets du championnat de France Espoir avec Nanterre. Pour son dernier match sous les couleurs du club francilien, il envoie un ultime double-double face au Mans : 24 points, 10 rebonds, 1 assist et 3 interceptions à 7/14 au tir dont 2/2 à 3-points. Le bac mention très bien en poche, il s’envolera en Californie quelques mois plus tard pour de nouvelles aventures sur les parquets NCAA avec Stanford.

🇫🇷 2021 7-0 C Maxime Raynaud will bring an intriguing mix of size and skills to Stanford: has just turned 18 and is showing much promise in developing his inside-outside game

HL from a recent double double (24 PTS, 10 REB, 1 AST, 3 STL) posted with the Espoirs team of Nanterre pic.twitter.com/YlU3Uv4mPd

— CBB Europe (@CBB_Europe) May 15, 2021

#6 – Champion d’Europe

(16 juillet 2023)

Quatre ans après sa médaille d’argent à l’Euro U16, Maxime Raynaud retourne en équipe de France dans un rôle majeur pour l’Euro U20 2023 organisé en Grèce. Sous les ordres de Guillaume Vizade, il retrouve son ami Armel Traoré mais aussi Adama Bal ou Ilias Kamardine. Même sans Victor Wembanyama qui vient de rejoindre les San Antonio Spurs à la Draft, les Bleus font figure d’épouvantail. Sûrs de leurs forces, ils roulent sur la compétition et arrivent en finale avec une marge moyenne de 32 points par match. Ils sont tellement en confiance qu’ils demandent à leur staff de préparer la célébration du titre avant la demi-finale.

Le dernier match du tournoi est aussi le plus serré mais les Bleus terminent leur été invaincus en battant Israël après prolongation le 16 juillet 2023 (89-79). Si Kamardine est récompensé avec le titre de MVP du tournoi, Maxime Raynaud aurait aussi pu y prétendre avec 26 points, 5 rebonds et 2 passes à 11/18 au tir dans le match du titre et des moyennes de 14 points à 66,7% au tir, 5,1 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,1 contre ainsi que 18,3 d’évaluation (leader de son équipe) sur l’ensemble de la compétition.

#7 – Retour aux sources avec Stanford

(23 août 2023)

Déjà exilé aux States depuis deux saisons, Maxime Raynaud invite l’ensemble de ses coéquipiers chez lui, à Paris, à l’été 2023. Pour joindre l’utile à l’agréable, une rencontre amicale entre Stanford et Nanterre 92 est organisée au Palais des Sports Maurice Thorez. Un match hautement symbolique pour Maxime qui a passé sa dernière saison en France au club vert et blanc.

Arrived & Ready.#GoStanford pic.twitter.com/eLAgmezYkD

— Stanford Men’s Basketball (@StanfordMBB) August 23, 2023

Ce n’est qu’un match de pré-saison mais l’intérieur vit un moment chargé en émotions, entre les retrouvailles avec le public de son ancien club et l’envie de partager sa culture avec ses nouveaux coéquipiers américains dont Andrej Stojakovic, le fils de Peja. Raynaud est titulaire pour ce match de gala et marque le premier panier de la rencontre. Il termine tout proche du triple-double (10 points, 11 rebonds, 7 assists) et des souvenirs plein la tête malgré la courte défaite des universitaires (82-75, replay du match disponible ici).

#8 – 33 points, record à battre

(17 novembre 2024)

Après avoir envisagé un changement d’université lors de l’intersaison 2024, Maxime Raynaud se ravise pour terminer son cursus à Stanford. Le nouvel entraîneur, Kyle Smith, lui donne les clés de l’équipe et le Français ne va pas le décevoir. Machine à double-doubles, le Parisien est le véritable go-to-guy de son équipe en attaque. Le 17 novembre 2024, il atteint des sommets de polyvalence et envoie un message fort à tous les recruteurs NBA dans la victoire face à UC Davis (79-65).

Maxime Raynaud (Stanford) lâche une perf XXL contre UC Davis. 🇫🇷🌲

🔹 33 points (career-high)

🔹 14 rebonds dont 8 offensifs

🔹 13/26 au tir

🔹 5/10 du parking

4è double-double consécutif et le Cardinal reste invaincu (4-0).

Vivement la suite ! pic.twitter.com/L4AEE0foAy

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) November 18, 2024

Pick-and-roll, pick-and-pop, jeu au poste, claquette ou petit hook main droite… Ce soir-là, le Frenchie montre toute sa panoplie offensive et bat son record de points (33) et de tir primés (5 ficelles depuis les hangars de Steve Jobs) en plus de réaliser son quatrième double-double de la saison en autant de matchs. Un tournant qui lui fait encore changer de dimension aux yeux des scouts NBA.

#9 – Hold-up à Chapel Hill

(18 janvier 2025)

Pour la première fois de son histoire, Stanford fait partie de la ACC en 2024-25, l’une des Conférences les plus relevées du pays. Une remarquable opportunité de se montrer face aux meilleures universités du circuit américain, comme ce 18 janvier 2025. De passage à North Carolina, l’ancienne fac de Michael Jordan, le Cardinal va créer la sensation en allant s’imposer sur le fil grâce à un game-winner de Jaylen Blakes (72-71). Bien que ciblés par les Tar Heels en défense, Maxime Raynaud envoie un nouveau chantier en antenne nationale (25 points, 13 rebonds et 4 contres).

#10 – Un dernier double-double pour la route

(23 mars 2025)

Au terme de leur plus belle saison depuis plus de 10 ans, les Californiens échouent aux portes de la March Madness après une élimination déchirante sur un tir au buzzer en quart de finale du ACC Tournament face à Louisville. La saison de Stanford a cependant droit à des prolongations, grâce à une invitation au NIT. Une chance inespérée d’évoluer une dernière fois devant leur public au Maples Pavillons et de grimper dans plusieurs classements all-time de l’université pour Maxime Raynaud, auteur de deux derniers double-doubles en deux matchs.

Le 23 mars 2025, il dispute son dernier match avec Stanford contre Kent State (22 points et 10 rebonds). Le Français quitte Stanford au septième rang des meilleurs marqueurs (1623 points) et au troisième rang des meilleurs rebondeurs (989 board) de l’histoire de l’université.

Maxime Raynaud a tout donné mais Kent State réalise l’upset contre Stanford au NIT (75-77).

🔹22 points

🔹10 rebonds

🔹4 contres

🔹8/18 au tir

🔹4/8 de loin

Clap de fin sur une saison historique pour le Français qui se dirige désormais vers la NBA. 🇫🇷pic.twitter.com/wBd0uRIVue

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 24, 2025

À 22 ans, Maxime Raynaud a déjà accompli beaucoup de choses avant de se lancer dans son prochain défi. Il est annoncé au début du second tour de la Draft NBA 2025 et pourrait bientôt imiter ses amis et anciens coéquipiers, Victor Wembanyama et Armel Traoré, en découvrant la Grande Ligue dans quelques mois.

