Hier soir, les Bleuets ont décroché le titre de champions d’Europe U20 face à Israël. Une victoire acquise au terme d’une compétition globalement maîtrisée et une finale très disputée. La génération de Mathéo Leray, Ilias Kamardine (MVP de la compétition) et Nathan De Sousa peut être fière, la France trône au sommet du continent !

Ils nous rendent heureux, ces petits Bleus. Après la désillusion des U19 lors de la Coupe du Monde il y a quelques jours, les U20 ont eux converti le tir en devenant champions d’Europe de la catégorie. Les garçons de Guillaume Vizade ont dominé le tournoi, fini invaincus. Un parcours sans accroc… jusqu’à la finale, où les Tricolores ont fait face à une équipe d’Israël vicelarde et loin d’être paniquée malgré le retard au score. Les Français ont même été repris en toute fin de match, nous laissant entrevoir une frustrante déroute, avant de s’arracher pour décrocher la prolongation.

En prolongation, le jeu des Bleus jusqu’ici gêné s’est remis en ordre de marche, et les adversaires n’ont rien pu faire. La défaite des Israéliens est actée, par 10 points d’écart. 89-79, et cinq minutes de pur basket pour mettre K.O. le futur malheureux finaliste. Le groupe a été félicité par de nombreux acteurs et observateurs du basket français, et signe le deuxième titre continental pour la France en U20, 13 ans après celui de 2010.

Cerise sur le gâteau, Ilias Kamardine a été élu MVP du tournoi. En finale, il a assuré comme un chef, envoyant 23 points, 3 rebonds et 7 passes. Une performance décisive qui lui a valu le titre de MVP du match, une place bien méritée dans le cinq de la compétition et le titre de MVP de l’Euro. Avant de retourner du côté de Vichy pour la saison prochaine, quel meilleur signal ? Bien sûr, la catégorie U20 n’est pas forcément aussi prestigieuse que ses cadettes U19 et U17, mais reste une référence pour jauger du processus de formation d’un pays. La France – à un an des Jeux – marque donc son territoire et envoie un remarquable message à la concurrence. Bravo les mecs !

Source : FIBA