Les rencontres du second tour ont toutes débuté désormais. Cette nuit, les Celtics et le Thunder ont passé la première avec sérieux tandis que Rudy Gobert a lui décroché son 4ème titre de Défenseur de l’année. On vous raconte tout ça dans le résumé maison.

Les résultats de la nuit

Celtics – Cavs : 120-95 (stats)

– Cavs : 120-95 (stats) Thunder – Mavs : 117-95 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

DERRICK JONES JR. HAMMERS THE PUTBACK

Came out of nowhere…

DAL-OKC on TNT pic.twitter.com/MCxeXsFmUu

— NBA (@NBA) May 8, 2024

Le bracket des Playoffs

