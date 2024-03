Nuit XXXL en NBA avec neuf matchs mais surtout des scénarios qui valaient le détour. La masterclass d’Alperen Sengun, Celtics et Nuggets au tapis ou encore les malheurs des Mavs. On vous raconte tout ça dans le résumé NBA made in TrashTalk.

Scores et stats de la nuit

Hornets – Magic : 89 – 101 (stats)

: 89 – 101 (stats) Cavs – Celtics : 105 – 104 (stats)

– Celtics : 105 – 104 (stats) Nets – Sixers : 112 – 107 (stats)

– Sixers : 112 – 107 (stats) Heat – Pistons : 118 – 110 (stats)

– Pistons : 118 – 110 (stats) Knicks – Hawks : 100 – 116 (stats)

: 100 – 116 (stats) Raptors – Pelicans : 98 – 139 (stats)

: 98 – 139 (stats) Rockets – Spurs : 114 – 101 (stats)

– Spurs : 114 – 101 (stats) Mavs – Pacers : 120 – 137 (stats)

: 120 – 137 (stats) Nuggets – Suns : 107 – 117 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Victor Wembanyama et les Spurs cèdent face à un Alperen Sengun monumental (45 points, 16 rebonds)

Dean Wade en feu dans le money time, les Cavs retournent les Celtics ! (105-104)

Kevin Durant et les Suns mettent fin à la série des Nuggets (117-107, après prolongation)

Les Nets savent encore gagner un match, il aura fallu affronter l’équipe C des Sixers pour y arriver.

Le Magic l’emporte tranquillement à Charlotte et profite des malheurs des Knicks et des Sixers pour monter dans le Top 4 à l’Est.

En parlant des Knicks, ils ont paumé à la maison face aux Hawks dans un match sans hype et surtout sans leaders.

Le Heat a eu plus de mal que prévu à se débarrasser des Pistons mais a quand même fait le boulot.

Les Mavs s’enfoncent dans la crise. Défaite sale à la maison, la 5ème en 6 matchs..

Tantôt excellents, tantôt désespérants, les Pelicans ont sorti leur visage de rouleau compresseur au moment de visiter des Raptors enfin en mode tanking.

Les Français de la nuit en NBA

2 points, 4 passes et 7 rebonds dans une nuit sans adresse pour Nico Batum.

7 points en sortie de banc pour Evan Fournier mais là aussi des pourcentages qui piquent.

Pas de Sidy Cissoko et un Victor Wembanyama dans le dur pour les Spurs chez les Rockets.

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

Les classements

