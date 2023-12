Avant le café du matin avec les croissants, c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA. Vous avez dormi, nous non, alors on vous raconte les dernières dingueries made in ballon orange.

Scores et stats de la nuit

Celtics – Magic : 114-97 (stats)

– Magic : 114-97 (stats) Spurs – Pelicans : 110-146 (stats)

: 110-146 (stats) Bucks – Rockets : 128-119 (stats)

– Rockets : 128-119 (stats) Suns – Wizards : 112-108 (stats)

– Wizards : 112-108 (stats) Blazers – Warriors : 114-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

17 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 contres et 1 interception pour Victor Wembanyama (Spurs) contre les Pelicans.

6 points, 1 rebond et 1 passe pour Bilal Coulibaly (Wizards) face aux Suns.

Pas de Rayan Rupert pour les Blazers.

Théo Maledon signe chez les Suns !

Le highlight de la nuit

KD AND-ONE POSTER IN THE CLUTCH 😱

Wizards-Suns | Live on the NBA App

📲 https://t.co/6Sd31qGGAJ pic.twitter.com/EQq8UmAmna

— NBA (@NBA) December 18, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #08 | Pick #51

📊 Moyenne de la nuit : 32.44 pts#NBA pic.twitter.com/uG9xZUlEjy

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 18, 2023

Les classements

