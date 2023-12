Grâce à ses 17 rebonds captés face aux Rockets, Giannis Antetokounmpo est devenu cette nuit le meilleur rebondeur all-time de la franchise des Milwaukee Bucks, détrônant ainsi Kareem Abdul-Jabbar.

L’empreinte de Giannis Antetokounmpo sur la franchise des Milwaukee Bucks est chaque jour un peu plus grande. Et elle l’est encore plus depuis cette nuit avec un nouveau record. Le Greek Freak a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au nombre de rebonds captés sous le maillot des Daims. Il trône désormais en tête du classement de la franchise.

7,162 rebounds.

The most in franchise history. pic.twitter.com/VRALG0iLCk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 18, 2023

Pour dépasser son illustre aîné, Giannis aura eu besoin de 744 matchs chez les Bucks. Jabbar avait lui stoppé son compteur à.. 467. C’est dire la domination au rebond du Hall of Famer durant son prime.

Giannis Antetokounmpo est désormais le leader all-time des Bucks aux points, au nombre de matchs joués, aux rebonds, aux contres mais aussi aux passes.. Pour les interceptions, il faudra encore un peu de patience, Antetokounmpo ayant encore un peu moins de 200 steals de retard sur Quinn Buckner.

Source texte : Milwaukee Bucks / Basketball Reference