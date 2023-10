Damian Lillard sur Giannis Antetokounmpo : “C’est un cheat code”

Transféré aux Bucks il y a de ça deux semaines, Damian Lillard commence à prendre ses marques avec sa nouvelle équipe. Dame s’est notamment rendu compte d’une chose à Milwaukee : jouer avec Giannis Antetokounmpo, c’est quand même hyper fun.

En à peine quelques séances d’entraînement, Dame a compris à quel point le basket pouvait être facile avec un mec comme Giannis dans son équipe. Non pas que ça l’a surpris, car Lillard connaissait déjà le phénomène, mais côtoyer le Freak au jour le jour vous fait prendre conscience de certaines choses.

“Je me rappelle d’une action. C’était à l’entraînement. Je sortais d’un écran et il y avait un gars devant lui. Je pouvais faire la passe à Giannis mais le défenseur sur le côté faible était là et je ne voulais pas qu’il intercepte la balle. Giannis a pointé le doigt en l’air alors je lui ai mis une passe lobée. Il a sauté, il a attrapé la balle, s’est retourné et a dunké à deux mains très rapidement. J’étais là du genre, ‘je n’ai jamais joué avec un gars capable de faire ça’. Donc c’est différent, c’est tout simplement un cheat code.” – Damian Lillard, via The Athletic

“Cheat code”, le terme est bien choisi. Mais le véritable cheat code pour les Bucks lors de la saison à venir, c’est justement cette relation entre Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, et la manière dont les deux peuvent maximiser leur talent respectif.

D’un côté, on a le Freak avec son énorme puissance, ses capacités de finisseur, son côté Superman qui détruit tout sur son passage. De l’autre, on a un véritable sniper, un playmaker capable de dégainer de partout et de tuer l’adversaire dans le money-time. Difficile de faire plus complémentaire. Les pick & rolls entre les deux superstars vont devenir une arme de destruction massive, Lillard ouvrira des espaces pour Giannis et vice-versa, et les deux devraient pouvoir se trouver à tout moment grâce à leurs qualités de passeur.

“À un moment donné, j’ai contourné un intérieur et je m’attendais à une aide défensive, mais je me suis retrouvé seul sous le panier pour mettre un lay-up. Une autre fois, je sortais d’un écran de Giannis et l’intérieur se souciait d’où il était, j’ai réalisé une feinte de passe vers Giannis qui courait vers le panier. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’options, alors qu’avant tout le monde faisait en sorte que je lâche la balle. Donc c’est très différent.” – Damian Lillard

Clairement, le fit entre Lillard et Giannis est très prometteur. Non seulement à travers leur jeu mais aussi à travers leur personnalité, aucun des deux ne voulant faire de l’ombre à l’autre. Dame veut maximiser les qualités surhumaines du Freak, et ce dernier est prêt à tout (poser des écrans, ouvrir des espaces, créer des opportunités en transition…) pour que Damian puisse jouer son basket, en tant que scoreur et playmaker.

Cela promet de grosses explosions offensives chez les Bucks dans leur quête du titre ultime, surtout quand on sait que le reste de l’équipe est composé de joueurs comme Khris Middleton et Brook Lopez.

On pourrait avoir un premier aperçu du délire ce dimanche en présaison face aux Lakers.

