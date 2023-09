La nouvelle tant attendue est tombée mercredi soir, et a fait l’effet d’une bombe en NBA : Damian Lillard a été envoyé aux Milwaukee Bucks, au pays de Giannis Antetokounmpo. Dame et le Greek Freak sous le même maillot, c’est carrément flippant !

Le 15 mai 2022, à 11h32 du matin, Damian Lillard répondait à un tweet dans lequel @MrLlyod lui demandait la question suivante : “Quel joueur actuel choisirais-tu pour t’aider à aller en Playoffs voire en Finales ?”. Sa réponse fut claire, nette et précise : Giannis.

Un an, quatre mois et douze jours plus tard, ce scénario est donc devenu réalité.

Oui, Damian Lillard est désormais un coéquipier de Giannis Antetokounmpo chez les Milwaukee Bucks. La phrase est folle, et elle a de quoi donner des sueurs froides à l’ensemble des 29 autres équipes NBA.

Le Greek Freak sort d’une nouvelle saison calibre MVP avec des stats toujours aussi monstrueuses de 31,1 points, 11,8 rebonds, 5,7 passes à 55,3% au tir. Lillard, lui, est revenu en bombe après une campagne 2021-22 gâchée par les blessures, terminant avec des moyennes de 32,2 points, 4,8 rebonds, 7,3 passes à 46% au shoot, 37% à 3-points et plus de 91% aux lancers-francs. On a ainsi deux des cinq meilleurs marqueurs de la NBA l’an passé et deux joueurs All-NBA (First Team pour Giannis, Third Team pour Lillard) qui vont faire équipe dans l’objectif d’aller chercher le titre ultime.

De quoi se poser immédiatement la question suivante : Lillard et Giannis aux Bucks, déjà le… meilleur duo de NBA ?

Kevin Durant et Devin Booker, LeBron James et Anthony Davis, Nikola Jokic et Jamal Murray, Kawhi Leonard et Paul George (quand ils jouent), Jayson Tatum et Jaylen Brown…, clairement les binômes de stars ne manquent pas dans la NBA actuelle. Mais Dame et le Freak ensemble ? Oh boy, y’a moyen que ça fasse très, très, très mal. Car non seulement on a deux joueurs élite, mais on a surtout deux joueurs qui semblent ultra complémentaires.

“C’est quelqu’un qui attaque le panier. C’est un bon playmaker, un bon défenseur, la façon dont il joue est complémentaire avec la mienne. J’amènerais quelque chose qui est complémentaire avec ce qu’il fait et vice-versa.” – Damian Lillard concernant une potentielle réunion avec Giannis, il y a quelques mois

Habitué à évoluer avec un meneur à vocation défensive (Jrue Holiday ces dernières années, Eric Bledsoe auparavant), Giannis va découvrir les joies de jouer avec un véritable sniper capable de prendre feu de n’importe où. Jamais dans son prime le Freak ne possédait une telle arme offensive à ses côtés, ce qui pourrait lui ouvrir une pléiade d’opportunités en attaque.

Imaginez deux secondes un pick & roll entre ces deux-là, avec Giannis qui peut aller au cercle et Lillard qui peut dégainer de loin. Imaginez deux secondes Giannis attirer la défense adverse en attaquant le panier pour libérer Dame derrière la ligne à 3-points. Les dégâts pourraient être colossaux. De plus, Damian Lillard va apporter sa fameuse clutchitude à une équipe qui en a manqué depuis le titre de 2021, notamment Giannis qui montre parfois des limites dans les moments chauds. Le Freak ne représente pas de véritable menace dans le périmètre, et peut laisser des lancers-francs en route quand il est victime de grosses fautes près des paniers. Tout le contraire de Dame, qui s’est forgé une réputation de killer dans le money-time (coucou Paul George).

Alors certes, de l’autre côté du terrain, Lillard c’est clairement pas Jrue Holiday. C’est pas même Eric Bledsoe. Mais quand vous avez Antetokounmpo, Brook Lopez ou encore Khris Middleton dans le cinq majeur, les faiblesses défensives de l’ancien Blazer pourront être compensées assez aisément. Et ça, les Bucks en sont bien conscients, eux qui ressortent grands vainqueurs de ce deal XXL.

Outre l’aspect tactico-technique, ce qui nous emballe aussi par rapport à ce duo, c’est que Lillard et Giannis partagent un mindset similaire. Même si Dame change aujourd’hui d’équipe, et que le Freak a récemment menacé les Bucks de partir s’ils ne faisaient pas tout pour continuer à jouer le titre, on est devant deux superstars qui ont longtemps représenté la fidélité et la loyauté dans une NBA où les superstars ont pris l’habitude de bouger. Ils se comprennent, ils se respectent, ils ont les mêmes valeurs. Ce n’est pas un hasard si Antetokounmpo a choisi Lillard en premier lors de la Draft du dernier All-Star Game.

Giannis et Dame vont désormais jouer plus qu’un week-end ensemble. Ils vont passer leurs prochaines saisons sous le même maillot, avec comme seul et unique objectif d’emmener les Bucks au sommet de la NBA. Après le limogeage de l’entraîneur Mike Budenholzer, ce sera au nouveau coach Adrian Griffin de montrer qu’il est capable de maximiser son nouveau duo de superstars, et ce malgré son inexpérience sur les bancs (coach rookie après 15 ans d’assistanat). L’avenir nous dira comment tout ça va se dérouler, mais les Bucks semblent destinés à accomplir de grandes choses.

Allez, vivement le 26 octobre pour les grands débuts du duo à Philadelphie !