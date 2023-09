C’est l’un des premiers réflexes tombé dès le trade de Damian Lillard : checker le calendrier des Blazers et des Bucks pour surligner en rouge vif la date à laquelle Dame sera de retour dans la ville de sa franchise de toujours. Et ce sera… le… 1er février !

Le 26 novembre à Milwaukee, déjà, pour voir Damian Lillard en coller une trentaine et plus si affinités à son ancienne franchise. La rencontre entre les deux ex-époux sera évidemment suivie mais ce n’est rien, RIEN, à côté de l’évènement que représentera le 1er février 2024 le premier retour de Damian Lillard au Moda Center, là où il a poncé plus de 21 000 points en carrière, là où il a torpillé des franchises entières sur un tir en fin de série de Playoffs, là où il a montré tant de fois son poignet en mimant la fameuse montre à un public en délire.

1er février, l’heure de la traditionnelle video tribute, qui sera accompagnée à n’en pas douter d’applauses nourris et de larmes d’une grande partie du public des Blazers tant Dame DOLLA a symbolisé Rip City depuis sa Draft en 2012.

Ambiance, émotion, et évidemment 48 minutes de match derrière, un match qui sera à classer parmi les soirées les plus psychédéliques de la saison. Damian Lillard avec un autre maillot que celui des Blazers c’est déjà fou, alors Damian Lillard… face aux Blazers, imaginez le délire.