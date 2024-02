C’était l’évènement socio-sportif de la nuit, et comme prévu Damian Lillard a eu droit à son moment de gloire, offert par son ancienne franchise, sa franchise de “toujours”. Une preuve de plus du lien qui unira à jamais le joueur et Rip City.

830 matchs et 21 000 points inscrits sous un seul et même maillot, ça valait bien quelques applauses de la part du Moda Center. Même si la fin fut moche.

Damian Lillard sous le maillot des Blazers ce sont évidemment des tonneaux de paniers du logo, deux tirs primés au buzzer pour clore des séries de Playoffs, l’extermination – à l’époque – du Thunder. Mais Damian Lillard à Portland c’est aussi onze années d’amour entre un joueur et une franchise, une ville. Onze années d’actions en tous genres avec les habitants de sa ville, et un enthousiasme à participer à la vie locale au moins aussi grand que son plaisir à plier des money time.

Cette nuit, pour la première fois de Damian en tant que non-Blazers, les fans du Moda Center avaient évidemment préparé leur plus belle ovation à leur ancien chouchou. Vissé sur le banc entre Khris Middleton et Malik Beasley, Dame D.O.L.L.A. a ainsi vu défiler onze ans de sa vie en deux minutes de souvenirs, pas de quoi lui tirer la larme mais on imagine qu’à l’intérieur ce devait bouillir un peu.

Une soirée terminée tristement, avec une défaite face à des Blazers pourtant plus faibles, mais l’essentiel est ailleurs ce matin, avec un match qui aura servi de conclusion officielle à l’un des mariages les plus solides de la NBA contemporaine. Next !