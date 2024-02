Giannis Antetokounmpo : “Je le dis et le répète, c’est l’équipe de Damian Lillard”

Depuis que Damian Lillard est arrivé à Milwaukee fin septembre, Giannis Antetokounmpo n’a cessé de dire qu’il était prêt à donner les clés de l’attaque au sniper. Malgré les turbulences que connaissent les Bucks cette saison et la campagne un poil décevante de Dame, cela n’a pas changé.

Difficile de trouver un meilleur match que celui d’hier à Minnesota pour symboliser la première saison de Damian Lillard à Milwaukee. L’ancienne superstar des Blazers a été en manque de réussite pendant une bonne partie du match (8/23 au tir, 2/8 à 3-points), avant d’activer le mode Dame Time pour faire la différence dans les moments clutch.

Cette saison, Lillard a vu quasiment toutes ses stats individuelles baisser : 24,6 points, 4,2 rebonds et 6,8 passes par match, à seulement 42% au tir et 34% à 3-points. Ça reste solide mais on attendait mieux de lui et surtout de son duo avec Giannis Antetokounmpo. Car même si ce dernier réalise une nouvelle campagne calibre MVP, et même si Dame est toujours l’un des joueurs les plus clutch du circuit NBA, le tandem n’est pas aussi redoutable que ce qu’on pouvait imaginer il y a quelques mois.

Lillard et Giannis ont profité de la trêve du All-Star Weekend pour discuter en tête-à-tête, de basket mais pas seulement. L’objectif ? Être le plus possible sur la même longueur d’onde afin de maximiser les chances des Bucks dans la dernière ligne droite de la saison régulière, puis en Playoffs. C’était aussi l’occasion pour le Greek Freak de réaffirmer sa confiance envers Dame.

“Je suis son plus grand fan” a récemment déclaré Giannis via The Athletic. “Dans les bons comme dans les mauvais moments, je suis à ses côtés, jusqu’au bout. Je le dis et je le répète : C’est. Son. Équipe. En fin de match, il aura la balle. On ne fera rien d’autre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais au final, il doit y croire aussi.”

La nuit dernière à Minnesota, Damian Lillard y a clairement cru.

Auteur d’un fadeaway à 3-points incroyable dans le quatrième quart-temps avant de marquer le panier qui tue le match dans les dernières secondes, Lillard a bien soutenu le travail habituel de Giannis Antetokounmpo (33 points, 13 rebonds, 5 passes), et les Bucks ont fini par l’emporter dans l’un de leurs meilleurs matchs défensifs de la saison.

Et si Milwaukee avait enfin trouvé la bonne formule ?

