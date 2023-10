Giannis Antetokounmpo (Bucks) : “C’est l’équipe de Damian Lillard”

Auteur d’une première performance XXL avec les Bucks la nuit dernière (39 points), Damian Lillard n’a pas perdu de temps pour montrer qu’il pouvait porter sa nouvelle équipe de Milwaukee. De quoi conforter les propos de Giannis Antetokounmpo quelques heures avant le match.

Interviewés par Chris Haynes de Bleacher Report jeudi, Dame et Giannis ont donné un aperçu de leur nouvelle relation sur comme en dehors du terrain. Le Greek Freak s’est notamment exprimé sur sa première discussion avec Lillard post-transfert, et le message qu’il a voulu lui transmettre.

“C’est ton équipe.”

Voilà le message.

“Je veux gagner, je suis prêt à sacrifier des choses, je veux travailler chaque jour, et je crois en lui. Je suis là, mais c’est son équipe. Peu importe ce que disent les gens. C’est son équipe. Il doit nous guider, il doit se sentir à l’aise pour qu’on ait du succès.”

"This is his team."

Giannis on Dame's role with the Bucks pic.twitter.com/44n0Qrm4eE

Depuis l’arrivée de Lillard à Milwaukee fin septembre, Giannis n’a cessé de dire que “Dame devait être Dame” pour que les Bucks évoluent à leur meilleur niveau, et qu’il était prêt à jouer beaucoup plus sans ballon pour maximiser son nouveau duo avec l’ancienne star des Blazers. Un discours très à l’image du bonhomme, le Greek Freak étant prêt à tout pour décrocher un deuxième titre NBA avec les Bucks après celui de 2021.

Très complémentaire sur le papier, le tandem Lillard – Giannis a tout pour réussir sur les parquets. Avec le rôle de meneur de jeu que possède Dame, c’est assez naturel pour le Freak de laisser plus souvent les clés de l’attaque à Lillard, qui peut permettre aux Bucks de changer de dimension offensivement à travers ses qualités de scoreur, de playmaker, ainsi que sa clutchitude.

“J’ai eu assez de discussions avec les gars, notamment avec Giannis, pour savoir ce qu’ils attendent de moi. Ils m’encouragent à prendre le contrôle, faire les choix et décider ce qu’il va se passer dans ce genre de moments.” – Damian Lillard, après sa fin de match clutch contre les Sixers hier

Maintenant, même si Giannis Antetokounmpo est prêt à passer les rênes à Damian Lillard, il reste forcément le visage numéro 1 de l’équipe de Milwaukee.

Le Greek Freak a remporté deux titres de MVP, un trophée de Défenseur de l’Année, et évidemment un titre de champion NBA (avec le MVP des Finales en prime). Mais surtout, Giannis est la première raison pour laquelle Lillard porte aujourd’hui le maillot des Bucks. Alors quoi qu’il en dise, ça reste bien son équipe.

