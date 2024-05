La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Wemby qui terrorise ses adversaires.

Candidat # 1 : Paul Reed sous-estime les Knicks, et ça ne se finit pas très bien pour lui

A cause de nombreuses blessures, notamment celles de Joel Embiid et Tyrese Maxey, les Sixers ont chuté au classement, au point de devoir passer par le Play-in tournament pour valider leur billet pour les Playoffs. Pour cela, ils ont dû écarter le Heat pour avoir le droit de défier les Knicks, 2èmes de la Conférence Est. Paul Reed a d’ailleurs indiqué que c’était l’équipe contre qui ils espéraient jouer, pendant que la tâche serait plus facile que face à Boston.

« Bien sûr qu’on voulait la matchup avec les Knicks. C’est une matchup plus facile (que Boston). »

Alors, excès de confiance ou vraie analyse du jeu de la part de l’intérieur remplaçant de Philly ? Toujours est-il que ça ne s’est pas très bien fini pour son équipe, qui a subi la loi de Jalen Brunson et qui a dû rendre les armes au match 6 malgré un incroyable Mad Max au Madison Square Garden. Si dans les faits, Reed n’a pas forcément tort, peut-être qu’à New York, on a gardé soigneusement ses propos dans un coin de la tête.

Candidat # 2 : Jimmy Butler reprend la citation de Jaylen Brown

L’an dernier, le Heat et les Celtics s’affrontaient déjà en Playoffs, mais c’était pour une place en Finales NBA, et c’est le Heat, 8è de sa conférence, qui a créé l’upset en 7 matchs après avoir mené 3-0 avant de perdre contre les Nuggets. Jaylen Brown avait alors prévenu Miami de ne pas les laisser prendre le moindre match, malheureusement sans succès. En tout cas, Jimmy Buckets y a repensé après avoir pris le Game 2 face aux C’s.

Un montage de cette citation avec sa « big face » à la place de celle de JB, mettant en garde les Celtics. Malheureusement, cet avertissement est resté sans frais, notamment à cause de la blessure de Jimmy Butler, qui n’a pas pu jouer de la série à cause de cette foutue blessure face aux Sixers, qui nous a privé d’une potentielle belle série. En tout cas, Pat Riley n’a que peu apprécié le fait que Buckets parle malgré sa blessure, lui qui était confiant et avait annoncé que le Heat allait prendre le Game 3.

Candidat # 3 : Oshae Brissett met en garde le Heat

Oshae Brissett n’a pas oublié les chants des fans du Heat à base de « We Want Boston » après leur qualification en Playoffs face aux Bulls au Play-in tournament. Probablement saisis par l’euphorie après une saison difficile mais qui continuera après la saison régulière. Brissett, joueur du bout du banc, avait un message à faire passer à ces chanteurs fous.

Oshae Brissett sends a message to Heat fans

“See you guys on Sunday. Keep chanting ‘We want Celtics.’ We will continue this conversation after the first round.” 👀

Alors certes, Boston était le grandissime favori comme sa victoire 4-1 l’indique. Mais tenir de tels propos alors que Jimmy Butler, Terry Rozier et bon nombre d’autres joueurs de Miami étaient blessés, ce qui a un peu biaisé cette confrontation. De plus, ce serait mentir de dire qu’il a joué un énorme rôle dans cette qualification. Quoi qu’il en soit, c’est bien Boston qui sera au second tour, mais attention à l’excès de confiance.

Candidat # 4 : Anthony Edwards a été intenable pendant toute cette série

Dès le premier match, on a vite compris qu’Anthony Edwards n’était pas venu pour enfiler des perles. Dès le premier match, qui était diffusé au Grand Rex lors de la viewing party du 20 avril, Ant-Man a été incandescent et ses coups de chaud ont été ressentis jusqu’à Paris. Mais non content de mettre la misère aux défenseurs adverses, il s’est aussi payé la tête de Kevin Durant, son joueur préféré.

Anthony Edwards VS Kevin Durant

🍿🍿🍿🍿🍿

On ne sait pas ce qu’il s’est dit dans cet échange dont le sourire n’est qu’une façade pour masquer la compétitivité et la tension qui régnait déjà dans ce Game 1. Mais il s’est également permis une célébration « obscène » lors d’un And 1 marqué.

Vraiment merci Anthony, on t’adore.

Candidat # 5 : Franz Wagner met Georges Niang sur les fesses et se moque de lui

Franz Wagner n’est pas connu comme étant le joueur le plus vocal de la NBA ni même de son équipe, ni même de sa fratrie à vrai dire. Mais face à Georges Niang, l’Allemand s’est lâché après une action d’éclat. Le frère de Moritz a mis l’ailier des Cavs sur le derche après un spin move et après avoir marqué sur sa truffe, et sa célébration lui a tristement valu une faute technique.

Wagner à pointé du doigt sa victime alors qu’elle se trouvait encore au sol, histoire de rappeler au public qui a chaussé ses plus beaux patins à roulettes pour l’occasion. Ça valait le coup de se manger une faute technique mais c’est triste d’en arriver là quand même non ?

Candidat # 6 : Jalen Brunson balance des mots doux au public des « Sixers », mais pas que

Si vous cherchez l’homme le plus chaud de la planète actuellement, il se trouve très probablement à New York et se nomme Jalen Brunson. Le gaucher a écœuré Philly, au point de devenir le 4e joueur de l’histoire des Playoffs à marquer au moins 39 points sur 4 matchs consécutifs. Le meneur n’a pas manqué de le faire savoir aux personnes qui garnissent les travées du Wells Fargo Center.

JALEN BRUNSON EST L’HOMME QU’IL PENSE ÊTRE pic.twitter.com/YgKaI6DWST

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

On ne sait pas ce qui a été dit par JB ici, mais on imagine que ce n’était pas des mots très doux. Le pire dans l’histoire, c’est… qu’on ne sait même pas si c’était vraiment le public des Sixers tant les fans des Knicks sont venus en nombre à Philadelphie, beaucoup de maillots bleus et oranges étaient visibles dans les tribunes, au point que Joel Embiid puisse entendre des huées aux lancers-francs pendants que Jalen Brunson entendait des chants « MVP ». En tout cas, les fans New yorkais étaient survoltés après la victoire en terrain hostile.

Tout ça pour le futur pivot de Team USA oui… dans sa propre salle.

Candidat # 7 : le CM des Wolves trolle bien salement les Suns

Après le sweep face aux Suns, le CM des Wolves a décidé de ratisser large sur Twitter, à commencer par Bradley Beal. Ce dernier ayant déclaré qu’il serait dégoûté s’il devait être sweepé un jour, et que ça n’était jamais arrivé à l’époque. Mais ça c’était avant de croiser Anthony Edwards et compagnie. Et le tweet du compte officiel le laisse bien penser.

“Il y a une première fois pour tout.”

Ils ont également repris ce type avec un maillot des Suns qui avait castagné un fan des Nuggets en 2021, avant d’annoncer un sweep qui s’était tellement passé, mais cette fois avec un maillot des Wolves rajouté. Là encore on valide la punchline.

Avant de dire au revoir et à l’année prochaine aux Suns qui étaient censés jouer le titre cette saison.

Candidat # 8 : Paolo Banchero fait le signe « too small » à Donovan Mitchell

Pour ses premiers Playoffs en carrière, Paolo Banchero n’a pas sa langue dans sa poche et c’est tant mieux. Même sans l’expérience qui va avec, il se permet de trashtalker les « anciens » qui ont déjà prouvé des choses dans l’exercice, et l’américano italien entend bien faire partie de ce club très fermé en se payant Donovan Mitchell.

Après lui avoir inscrit un fadeaway sur la truffe, P5 a fait le signe « trop petit » à Spida. Toujours simple mais efficace comme on dit dans le jargon. Même si la qualification n’est pas au bout pour l’américano-italien, il est bon de voir qu’il est apparu très confiant dès ses premiers Playoffs, et pas les derniers.

Candidat # 9 : Patrick Beverley se fait renvoyer à Cancun par un fan des Pacers

Patrick Beverley parle beaucoup mais reçoit beaucoup en retour aussi, lui qui a beaucoup provoqué notamment avec des signes « too small » également. Après l’élimination, les fans des Pacers s’en sont donnés à cœur joie, surtout un, qui s’est fait un plaisir de troller le meneur, après tout c’est de bonne guerre.

Cancun à 3, comme pour lancer un décompte pour le début des vacances de Pat Bev qui aspirait sûrement à plus de réussite avec les Bucks à son arrivée. Malheureusement, ce n’est pas pour cette année.