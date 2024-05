Depuis la saison 2018-19, aucune franchise n’est parvenue à décrocher le trophée Larry O’Brien plus d’une fois. Six saisons, six champions différents, six MVP des finales tout aussi divers. Bienvenue dans la NBA des années 2020, bienvenue dans l’ère de la parité.

Que l’époque des dynasties paraît lointaine.

Entre 2012 et 2018, quatre équipes s’étaient partagé 7 titres de champion : Heat, Spurs, Warriors et Cavaliers. Et entre 2012 et 2020 (9 saisons), seulement quatre joueurs ont été élus MVP des Finales : LeBron James, Kawhi Leonard, Andre Iguodala (?!), Kevin Durant. Les années 2010 ont été marquées par la domination outrageante de certain(e)s joueurs/équipes, mais la parité a désormais pris le dessus.

Depuis quelques années, la NBA n’a jamais semblé si homogène. Preuve en est, les Denver Nuggets ont échoué dans leur quête d’un back-to-back, laissant l’opportunité à un nouveau groupe de glaner la bague.

Les six derniers champions NBA

2019 : Les Toronto Raptors de Kawhi Leonard

2020 : Les Los Angeles Lakers de LeBron James

2021 : Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo

2022 : Les Golden State Warriors de Stephen Curry

2023 : Les Denver Nuggets de Nikola Jokic

2024 : Mavericks, Wolves, Celtics et Pacers se disputent la bague.

Avec la défaite des Nuggets, il y a donc une garantie cette année : on aura un nouveau champion NBA.

Cela fait 6 ANS DE SUITE (!!) qu’on a une franchise différente couronnée.

L’ère de la parité !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2024

Six saisons consécutives, six équipes championnes différentes, et six MVP des Finales menant leur franchise vers le Graal. La dernière fois qu’on avait vu une telle diversité au sommet de la NBA ? Entre le titre de 1975 et celui de 1980.

Mieux encore : parmi les quatre équipes restantes, aucune ne peut se targuer d’avoir remporté le Larry O’Brien récemment. Les Dallas Mavericks, vainqueurs il y a treize ans (2011), sont les derniers en date – c’est dire.

Dallas Mavericks : dernière victoire en 2011 (Dirk Nowitzki)

Boston Celtics : dernière victoire en 2008 (Paul Pierce et Kevin Garnett)

Les Minnesota Timberwolves : jamais

Les Indiana Pacers : jamais

Peu importe le vainqueur, une nouvelle ville pourra organiser une parade, et un nouveau groupe aura la lourde tâche de se préparer au back-to-back. Messieurs les bookmakers, les temps n’ont jamais été aussi imprévisibles.